商場變單車場？單車男尖沙咀海港城狂飆　保安奮力追截獲讚：盡責

繼早前有男童在機場禁區打網球，日前又有人在商場內踏單車？有網民在社交平台分享影片，顯示有男子在尖沙咀海港城商場內高速踏單車，身後有2名保安員追趕並嘗試截停。有網民笑稱如拍攝綜藝節目，「成件事好running man」、「係咪拍緊膠戰咋」，但有不少人批評男子行為危險，「阿叔踩咗單車幾十年，最多推入商場涼冷氣，冇諗過咁黐線」、「唔知（商場）之後會唔會報警處理，要求嚴懲追查」。



有男子在尖沙咀海港城商場內騎單車飛馳。（「threads＠ch17773」影片截圖）

商場的保安員追截期間，不忘保持有禮態度獲網民大讚。（「threads＠ch17773」影片截圖）

有網民於周五（11日）早上在threads帳號發帖並上傳影片，表示「晨早（有）單車友大大聲播英文歌喺海港城踩單車」，形容「成班保安追住佢」，但樓主未有透露事發日期和時間。

單車友尖沙咀海港城飛馳 保安追截：先生你好

片中可見，在尖沙咀海港城商場2樓，有男子騎乘單車在場內快速飛馳，有2名穿著黑色西裝的保安從後狂奔追趕，其間不忘有禮稱呼「先生你好呀先生」試圖喝止對方。目測當時場內並無顧客，有清潔工人則在3樓扶手電梯位置正進行清潔工作。

有男子騎乘單車在商場內飛馳。（「threads＠ch17773」影片截圖）

有2名保安從後狂奔追趕，其間不忘有禮稱呼「先生你好呀先生」試圖勸阻對方。（「threads＠ch17773」影片截圖）

有2名保安從後狂奔追趕，其間不忘有禮稱呼「先生你好呀先生」試圖勸阻對方。（「threads＠ch17773」影片截圖）

網民揶揄：心中有火，哪裏都是賽道

片段惹來網民嘩然，「點解可以咁Chill？之前呢啲情節喺電影先出現，香港人發夢都諗唔到今時今日會喺海港城出現」、「心中有火，哪裏都是賽道」，又笑稱以為拍攝電視節目，「係咪拍緊膠戰咋」、「成件事好running man」。有人就欣賞保安員夠盡責，「啲保安認真追冇hea跑喎，Respect」、「要加人工」、「呢兩個保安好有禮貌，追車都無唔記得講”你好”」。

「係咪拍緊戲，唔敢相信會係真」 網民意見

單車男第一身視覺影片曝光！ 網民斥危險求嚴懲

另有網民在留言區上載2段影片，均顯示第一身視覺、即騎單車男子在商場飛馳畫面，只見他騎單車在場內遊走，其時商場亦有數名途人經過，引來旁人側目。有留言批評男子行為自私，「為所欲為」、「阿叔踩咗單車幾十年，最多推入商場涼冷氣，冇諗過咁黐線」、「喺商場踩單車，其實自己都會有危險」、「呢鑊佢真係冇路權」、「唔知（商場）之後會唔會報警處理，要求嚴懲追查」，有人則覺得對方應要受到教訓，「由佢哋撞爛人啲嘢賠錢就識驚」。

男子騎單車在場內遊走時，引來途人側目。（「threads＠dreamamama」影片截圖）

男子騎單車在場內遊走時，引來途人側目。（「threads＠dreamamama」影片截圖）

男子騎單車在場內遊走時，引來途人側目。（「threads＠dreamamama」影片截圖）

網民批評男子行為危險，「要求嚴懲追查」。（「threads＠dreamamama」影片截圖）

網民批評男子行為危險，「要求嚴懲追查」。（「threads＠dreamamama」影片截圖）

（threads＠ch17773）