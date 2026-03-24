海港城MMA│潮牌發售日　疑黃牛黨阿婆軍團打尖搶飛　推保安罵警員

【海港城／MMA】必須守規矩排隊。潮牌Supreme 聯乘MM6（Supreme × MM6）發售日日前在尖沙咀海港城舉行，吸引大批人清晨排隊搶購，然而本港社交平台Threads瘋傳影片，有疑似「黃牛黨」阿婆軍團強行打尖，搶籌推撞保安，更責罵到場處理的警員，埸面混亂，拍攝影片的女事主直呼「海港城門口大癲」。



影片引來熱議，有網民指「恐怖」，「mm6變mma」、「推保安都夠膽，正常態度差少少都即刻唔畀你排」、「好心就專業啲，早啲去排唔好玩打尖，咁難睇」。也有網民認為可仿傚Chiikawa（吉伊卡哇）應付「排隊黨」方法，問相關長者有關品牌問題，女事主則透露保安已問品牌問題，惟對方明言「唔知」。



警方回覆《香港01》表示，3月21日早上近7時接獲報案，海港城港威商場有人因為排隊問題爭執，列糾紛處理。



Threads瘋傳影片，有疑似「黃牛黨」阿婆軍團強行打尖，搶籌推撞保安，更責罵到場處理的警員。（Threads@fishovoo）

「今日（3月21日）Supreme x mm6 發售日，海港城門口大癲」。有香港女子於社交平台Threads發布影片，指有一堆疑似「黃牛黨」阿婆打尖「賴死唔走」，還搶籌推撞保安，並責罵警員，「一堆黃牛阿婆強行打尖，啲保安叫佢哋離開，佢哋死都要賴喺度唔走，跟住搶飛，之後推保安鬧警察」。

海港城潮牌發售日 疑黃牛黨阿婆軍團打尖 推保安罵警員

從影片見到，海港城現場有1名女子想走入排隊隊伍，但被保安攔截，之後她想強行推開保安，有女聲高呼「唔好郁手」。場面混亂之際，有多名婆婆走入排隊隊伍中間，本身正在排隊的男子質問「做咩啊你哋？」，又說「唔好打尖啦，差佬都嚟咗喇」。

海港城現場有1名女子想走入排隊隊伍，但被保安攔截，之後她想強行推開保安。（Threads@fishovoo）

海港城現場有1名女子想走入排隊隊伍，但被保安攔截，之後她想強行推開保安。（Threads@fishovoo）

場面混亂之際，有多名婆婆走入排隊隊伍中間。（Threads@fishovoo）

畫面一轉，1名穿藍色背心婆婆斥責1名女保安「你推我！」，女保安則回應「你推我咋喎，阿姐」，惟婆婆聞言仍然激動。

有婆婆斥責女保安。（Threads@fishovoo）

有婆婆斥責女保安。（Threads@fishovoo）

女事主講述事件起因

女事主向《香港01》表示，當日在海港城門口排隊，到凌晨6時半見到有很多人走上店舖，於是跟着前行到達店舖門口，發現相關婆婆已在門口排隊，保安到場表示「大門都冇開，你哋點進來？」，叫所有人出去大門重新排隊，但這班婆婆沒有離開，「我哋乖乖出去大門排隊啦，佢哋留喺度唔走，保安第1次報警」。

女事主續說，保安之後「安排我哋分開兩個隊伍排，唔理佢」，然而到早上9時30分派籌時間，「佢哋呢班人踎喺廁所、樓梯口，等我哋過去發現佢哋已經企喺門口，所以佢哋排隊唔做數，之後佢哋賴皮同班保安吵」、「佢哋開始搶籌之後就鬧交啦，跟住推保安」。

女事主向《香港01》講述事起因。（Threads@fishovoo）

女事主向《香港01》講述事起因。（Threads@fishovoo）

網民批離譜

網民看過影片直呼「恐怖」，又批評相關婆婆行為離譜，「推保安都夠膽，正常態度差少少都即刻唔畀你排」、「好心就專業啲，早啲去排，唔好玩打尖，咁難睇」、「mm6變mma」。

被保安問品牌問題 阿婆：唔知

亦有網民認為可仿傚Chiikawa（吉伊卡哇）應付「排隊黨」方法，問相關長者有關品牌問題，能夠回答才准許購買。女事主回應指，保安當時已問婆婆有關品牌問題，惟婆婆明言「唔知」，「問咗啊，人哋保安姐姐問佢哋呢個咩牌子，佢哋話唔知，問佢哋呢個牌子做咩嘅，佢咃話買衫嘅」。女事主補充，「嗰啲阿婆有冇買到就唔清楚啦，佢哋呢啲態度，我諗工作人員都唔會畀佢哋買啦，貨都冇晒啦，排都冇用啦」。

警方列糾紛處理

警方回覆《香港01》表示，3月21日早上近7時接獲報案，海港城港威商場有人因為排隊問題爭執，列糾紛處理。

（Threads@fishovoo）