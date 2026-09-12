上班族公開「假日最爽安排」讚療癒心靈　網共鳴：不用社交零動腦

不少上班族平時忙於工作，到了周末反而只想好好休息，不安排任何行程。一名男網友分享自己的周末，選擇整天宅在家裡不出門，不僅一口氣追完囤積許久的劇集，還順手打掃房間、洗了兩大籃衣服，中午甚至連家門都不想踏出，直接點外賣在冷氣房吃小火鍋。他坦言，雖然一整天看似沒做什麼大事，但不用社交、不用動腦的生活反而相當療癒，貼文曝光後引起不少網友討論。



這名男網友在Dcard以「有人周末也是這樣度過的嗎」為題發文表示，好不容易熬到周末，自己選擇整天待在房間裡，先把囤積已久的劇集一口氣追完，再把地板吸了一遍，還洗了兩大籃衣服，默默完成不少家務。到了中午肚子餓時，他依舊沒有出門的打算，直接打開外賣平台點手搖飲與小火鍋，在冷氣房裡悠閒吃鍋，直呼「相當幸福」。

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這名男網友進一步說明，這樣的一天看起來似乎沒什麼建設性，但不用社交、也不用思考太多的「微廢周末」，對他而言反而非常療癒，他也好奇詢問：「大家周末也是宅在家，還是都有出門逛逛？」

貼文一出後，不少網友都表示：

「以前還有體力去東區、信義逛街，現在假日只想外帶完食物回家吹冷氣看YT笑一笑」

「很爽啊，睡飽自己在家耍廢想幹嘛就幹嘛，爽」

「超棒的周末」

「全台灣有一半以上的人周末都這樣好嗎」

「很棒啊，舒服又自在，然後下雨天更適合宅在家了」

「一天出門一天宅在房間休息像你那樣，我覺得這樣很讚，放假日一定要有一天休息，不幹嘛也沒關係，自己獨處充電很快樂」

「+1！通常我假日第一天都是先廢到極致，然後第二天在來排行程」



事實上，同樣也有網友好奇大家是如何安排自己的周末行程。一名網友好奇，如果是單身、沒有小孩的人，六、日都是怎麼度過的呢？意外釣出一票過來人分享單身日常。

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對此，不少網友都表示：

「假日超忙欸，一早起床洗衣服、悠閒吃早餐、曬衣服、打掃家裡、練琴、去教會、跟朋友約、出外玩耍、去健身房、運動，超多事，不用擔心沒事做」

「比上班還忙，但是很充實，四處參加活動，爬山、旅遊、聚餐、逛街、學習有趣的課程、跑步、健身房團課……太多活動了」

「很多啊，跑步、爬山、看電影、陪家人買菜、上教會、根本很多事可以做」

「睡到飽、吃早午餐、運動或做家事、繼續睡、追劇或線上課程、晚餐、哄自己洗頭洗澡、熬夜追劇」

「六日是最忙的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】