名古屋暴雨釀災　日本上班族照常返工震驚網民　沒颱風假原因曝光

日本名古屋9月8日遭遇破紀錄暴雨襲擊，大眾運輸系統一度停駛，多處地區傳出淹水及汽車泡水等災情。有網友分享看見日本上班族不畏暴雨仍提著公事包徒步回家，驚呼如果是台灣人「可能早就炸鍋了」。



受秋雨鋒面及第24號颱風「科羅旺」減弱後的熱帶低氣壓影響，名古屋當地防災警戒拉升至最高等級5。一名台灣網友在社群平台Threads分享親眼所見的景象，他驚訝地表示，儘管防災警戒達到最高等級、交通系統停駛，卻看到一群身穿西裝、提著公事包的上班族在下班後徒步走回家，這幕景象讓他感到相當震驚。

名古屋豪雨侵襲 日本上班族竟徒步走回家：

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原PO指出，他事後查詢才發現，日本不像台灣擁有由地方政府宣布的「停班停課」制度，反而是由民間企業決定是否停班。原PO也表示，若這種等級的暴雨加上交通停駛發生在台灣，且沒有放假，「台灣人可能早就炸鍋了」。

該篇貼文曝光後，吸引不少網友留言：

「這就是日本人」

「日本老公當天下午也是默默走路移動的其中一人」

「在日本遇到天災人禍遲到，只會被說失職、應提早出門」



也有人對比台灣的反應說，「這如果發生在台灣，一大堆人早就哇哇叫了」。

日本缺乏颱風假或暴雨假的根本原因

事實上，日本資深媒體人矢板明夫曾在Facebook分享，日本之所以沒有「颱風假」或「暴雨假」的制度，背後與日本社會文化及憲法規定密切相關。他指出，在日本很少有人因颱風遲到或在家休息，主要原因是擔心被他人認為自己在「偷懶」。這種觀念與日本憲法規定的國民3大義務有關，分別是受教育、勤勞、納稅。尤其是「勤勞」，這種社會氛圍形成了一種無形的壓力，使許多日本人即使面臨颱風、暴雨等天災，仍會乖乖穿上雨衣提早出門，維持照常出勤的習慣。這種對工作的執著與責任感，反映了日本文化中根深蒂固的敬業精神。

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