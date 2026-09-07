GTA 6上市或引爆請假潮　美首日恐損失$10億　玩家為打機紛出奇招

36歲的軟件工程師布瑞斯（Bud Burruss）打算在感恩節（Thanksgiving）前那周休五天假，不過他並不打算遠行，或是準備感恩節大餐，而是窩在自己的「男人窩」，打算暢玩即將在11月19日發行的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA6）。



他是三個孩子的父親，「我們會有幾天說，『爸爸這幾天會很忙碌喔』。」他會在該周的周四、周五閉關遊玩，然後在周末時慢慢回歸人父的角色，迎接感恩節的到來。

相關圖輯：GTA 6公布27分鐘PS5實機演示！雙主角無縫切換 換人時AI自動接管

+ 10

他說：「我不會連玩，比如說，20個小時，像個缺席的父親那般，但遊戲一出，我們將全心投入。」

當GTA6在11月19日上市時，將結束人們對這個娛樂業中最具價值系列長達13年的漫長等待。當前作GTA5 2013年發售時，短短三天內銷售便達10億美元（約78.4億港元），系列作品全球銷量高達近4.75億份。

萬眾期待的GTA6，歷經多次延遲，總計延後一年多，也多次遭到外洩。開發商Rockstar（下稱R星）8月26日表示，對內容遭到外洩相當「痛心」。玩家已將11月19日當天，視為非公定的假日，他們將在當天利用自己的特休。

外界預估美國光是在上市首日，就可能因員工缺勤，也就是為了待在家裡打遊戲而不上班，損失約10億美元。

巴塞隆拿龐培法布拉大學（UPF）經濟學教授蒙塔爾沃（José García Montalvo）表示，最可能待在家裡打遊戲的玩家輪廓相當明確，就是「18至30歲的年輕男性」。科技業受到的影響也可能最顯著：「因為這類工作的員工較難受到直接監督，很多人並不是到辦公室上班，而是遠距工作。」

延伸閱讀：《GTA 6》封面女郎原型是誰？這位拉丁美人獲封「最佳符合人選」

+ 17

蒙塔爾沃強調，在這種情況下，員工更容易「溜去試玩新遊戲」。

在社群媒體上，許多資深玩家正分享自己的請假計畫，打算利用有薪休假，把全部心力都投入GTA6這個充滿炫目場景與搶劫任務的新世界。一群死忠玩家甚至開玩笑地擬了一份制式協議，供玩家申請「因GTA而請的假」。有些雇主也順勢把讓員工休假打電玩，當成激勵員工的誘因。

住在阿肯色州（Arkansas）、30歲的醫療銷售代表兼職業摔角選手蕾伊說：「這款遊戲已經延期太多次了，所以我想，好吧，如果這次真的確定11月19日推出，那我就從星期四一路休到下個星期四。」

蕾伊表示，那段時間她完全不打算打開手提電腦，不過還是會抽空去健身。她甚至已經準備提前把晚餐做好，包括五分熟牛排、三文魚，搭配番薯。

上一次有新的GTA推出時，蕾伊還只是個青少年。她說，11月新作上市代表著「又能像個小孩一樣，重新釋放內心那個孩子，只不過現在已經30歲了」。

第一代GTA在1997年推出。玩家可進入一個充斥街頭犯罪、破壞財產、組織幫派及危險駕駛的世界。遊戲中的暴力畫面因過於寫實而引發爭議，但上市後立刻大獲成功。

此後，GTA系列逐漸以道德立場複雜的角色，以及精心打造的龐大世界聞名。2023年及2025年公開的GTA6預告片顯示，故事舞台位於虛構的雷歐奈達州（Leonida），風貌類似縱情享樂的南佛羅里達（South Florida）：有人站在行駛中的汽車上扭臀熱舞，遊艇派對隨處可見，甚至還有短吻鱷闖進加油站。第二支預告片發布首日，觀看次數便接近5億次。

住在巴西聖保羅地區、34歲的公務員史蒂芬諾，準備請10天假，好好鑽進新遊戲的世界。不過和2018年為了玩《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2）請20天假相比，這次已經算相當克制。

延伸閱讀：GTA 6定檔11月19日！新UGC玩法助玩家致富 傳人氣饒舌歌手客串

+ 7

史蒂芬諾說：「我是那種一定要全部完成的玩家。」玩家估計，要把這款新遊戲完整玩完，可能需要全心投入100個小時，甚至超過兩周。

就連美國陸軍也加入這波熱潮。

7月28日，美國佐治亞州史都華堡第9旅工兵營向官兵發出備忘錄，宣布任何在8月1日至11月14日期間續服役的士兵，都可以獲得4天休假，時間正好配合GTA6上市。

這份備忘錄9月被貼上社群媒體後迅速瘋傳。文件寫道：「目的：建立特別續役獎勵計畫，以促進人員留任、提振士氣，並獎勵第9旅工兵營官兵持續投入與奉獻。」

《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA6）將在11月19日發行，當天恐有大量員工請假，主管嚴陣以待。（X@GTAVI_Countdown）

該營公共事務官湯姆科中校表示，這個構想來自一名新上任的職涯輔導員。他認為，若能配合官兵的特定興趣提供福利，可能有助於該營達成續役目標。

湯姆科表示，在130名符合資格的士兵中，目前已有44人報名參加這項獎勵計畫。

育有3名子女的布瑞斯希望，這款遊戲引發的高度關注，也能帶動他的副業。他經營名為Gatabud的YouTube頻道，專門錄遊戲實況。幸好，他的妻子早在一年多前就知道他為這次上市做了什麼準備。

他的計畫是星期三（11月18日）晚上約8時，在年幼孩子都上床睡覺後，自己也先去睡，然後星期四（11月19日）凌晨1、2時起床，希望盡可能多睡一點。接著，他就會打開遊戲主機和攝影機，一路玩到撐不下去為止：「我會徹底關上我的男人窩大門。」

延伸閱讀：

GTA6上市恐癱瘓美國上班族？估單日損失10億美元 網笑：假請好了

結婚30多年…68歲日男退休後卻反覆難眠 直至做1決定：終於能好睡

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】