尖沙咀巴士站大媽聯群「擔挑孭紅白藍膠袋」網民震驚：時光倒流？
撰文：卡洛兒
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擔挑是香港上世紀、五六十年代主要的搬運工具，以竹竿或木竿製成扁長擔子，而草根勞動階層常用作運輸貨物。本港網絡近日瘋傳1張照片，顯示在尖沙咀巴士站有多名大媽擔挑孭着紅白藍膠袋過馬路，目擊者見狀遂拍下照片，驚訝稱「來自古代？」。
有網民不禁詢問，「時光倒流嗎？」、「穿越了」，對於在現今社會仍能看見悠久的運輸方式感到震驚，「擔挑好耐冇見過」、「真正嘅非物質文化遺產」、「十年以後分分鐘要睇歷史影片先有嘅風味」。
尖沙咀巴士站驚見擔挑大媽
該目擊者在threads帳號上傳照片，詢問「來自古代？」相中顯示，現場為尖沙咀天星碼頭對出的巴士站，有至少5名戴帽的婦人正在使用傳統用運輸方式、將扁擔放在肩膀上，兩邊分別掛上背囊和紅白藍膠袋，她們眾人均穿上黑色長褲、粉紅色鞋子，打扮非常相似，不過在現今看見擔挑畫面，瞬間引來熱議。
照片震驚網民：擔挑好耐冇見過
帖文引來網民驚呼，「時光倒流嗎？」、「宜家啲阿婆推晒車仔，仲擔挑，穿越嚟㗎？」同時好奇在當代社會仍能看見如此歷史悠久的運輸方式。
「擔挑好耐冇見過」
「一條竹或棍可以同時攞好多嘢，又可以空出隻手處理其他嘢，方便」
「呢啲擔挑婆仔買少見少，真正嘅非物質文化遺產」
「呢啲愈來愈少，十年以後分分鐘要睇歷史影片先有嘅風味」
呢張相過多幾十年應該會入博物館
香港舊時為小漁村 客家婦以擔挑運送貨物
有留言補充指香港仍是小漁村時，有不少客家人會以擔挑方式運送貨物，「我婆婆係客家人，細個見佢成日擔嘢」、「我阿嫲後生嗰陣都係用這種工具挑起很重的籮筐」、「以前街市同新界都好多」、「睇落似乎係真正嘅新界原住民」、「新界啲婆仔，擔啲農作物出嚟賣」、「呢啲先係真香港人」。