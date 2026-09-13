尖沙咀巴士站大媽聯群「擔挑孭紅白藍膠袋」網民震驚：時光倒流？

擔挑是香港上世紀、五六十年代主要的搬運工具，以竹竿或木竿製成扁長擔子，而草根勞動階層常用作運輸貨物。本港網絡近日瘋傳1張照片，顯示在尖沙咀巴士站有多名大媽擔挑孭着紅白藍膠袋過馬路，目擊者見狀遂拍下照片，驚訝稱「來自古代？」。



擔挑是香港上世紀、五六十年代主要物流工具，草根勞動階層常用作運輸貨物。（AI生成圖片）

有網民不禁詢問，「時光倒流嗎？」、「穿越了」，對於在現今社會仍能看見悠久的運輸方式感到震驚，「擔挑好耐冇見過」、「真正嘅非物質文化遺產」、「十年以後分分鐘要睇歷史影片先有嘅風味」。



尖沙咀巴士站驚見擔挑大媽

該目擊者在threads帳號上傳照片，詢問「來自古代？」相中顯示，現場為尖沙咀天星碼頭對出的巴士站，有至少5名戴帽的婦人正在使用傳統用運輸方式、將扁擔放在肩膀上，兩邊分別掛上背囊和紅白藍膠袋，她們眾人均穿上黑色長褲、粉紅色鞋子，打扮非常相似，不過在現今看見擔挑畫面，瞬間引來熱議。

尖沙咀巴士站有5名婦人將扁擔放在肩膀上，兩邊分別掛上背囊和紅白藍膠袋。（「threads＠pu1l0k」圖片）

照片震驚網民：擔挑好耐冇見過

帖文引來網民驚呼，「時光倒流嗎？」、「宜家啲阿婆推晒車仔，仲擔挑，穿越嚟㗎？」同時好奇在當代社會仍能看見如此歷史悠久的運輸方式。

「擔挑好耐冇見過」



「一條竹或棍可以同時攞好多嘢，又可以空出隻手處理其他嘢，方便」



「呢啲擔挑婆仔買少見少，真正嘅非物質文化遺產」



「呢啲愈來愈少，十年以後分分鐘要睇歷史影片先有嘅風味」



呢張相過多幾十年應該會入博物館 網民意見

香港舊時為小漁村 客家婦以擔挑運送貨物

有留言補充指香港仍是小漁村時，有不少客家人會以擔挑方式運送貨物，「我婆婆係客家人，細個見佢成日擔嘢」、「我阿嫲後生嗰陣都係用這種工具挑起很重的籮筐」、「以前街市同新界都好多」、「睇落似乎係真正嘅新界原住民」、「新界啲婆仔，擔啲農作物出嚟賣」、「呢啲先係真香港人」。

有網民用AI改圖，將相片轉為黑白並配上舊式巴士，獲讚「有feel」。（threads圖片）

另有網民改圖，笑稱「班車未開，耕陣田先」。（threads圖片）

（threads＠pu1l0k）