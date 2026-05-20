60年代保良局領娶老婆信曝光　高小學歷文筆獲讚　網民：行文儒雅

「娶唔到老婆唔使驚，有保良局喺大廳？」近日網上流傳1張1963年29歲男子寫信，向保良局申請「擇配」娶老婆的照片，該男子曾受高小教育，任職船塢技術工人，因工作繁忙，極少機會與外界異性結識，遂盼於保良局覓得良妻。



網民大讚書信「字體端正、行文儒雅」、「文筆流暢，感情滿溢」、「僅小學教育程度，有此中文水準，誠可佩也」。也有網民猜測是代筆，「大有可能係街邊寫信佬手筆」、「以前有個職業叫寫信佬，代寫公文、信、契、稅表等等」。



近日網上流傳1張1963年29歲男子寫信，向保良局申請「擇配」娶老婆的照片。（facebook群組「香港懷舊雜誌」圖片）

「無老婆點算好？搵保良局啦！」有網民近日於facebook群組「香港懷舊雜誌」分享多張保良局歷史博物館藏品照片，有29歲男子於1963年向保良局寫信申請「擇配」娶老婆，提到自己「體魄強健，無不良嗜好」，學歷達高小程度，任職香港太古船塢技術工人，工作10餘年。

高小學歷男寫信申請保良局領老婆

男子提到尚未成婚原因，「屢因工務繁忙，極少機會與外界異性結識」，但由於年紀漸長，「且上有高堂白髮之慈母，乏人照料」，遂向保良局提出申請。

樓主分享1張「保良局訂立領育、領娶、僱傭簡章」，申請人須按一系列流程辦理。（facebook群組「香港懷舊雜誌」圖片）

保良局領娶有規有矩 出閣女兒獲豐厚嫁妝

樓主分享1張「保良局訂立領育、領娶、僱傭簡章」，「領娶」提到申請人須為未娶妻或喪偶者的單身男，局方會將局內適齡女子並已登記願意擇偶者的照片給申請人看，雙方見面合意後，申請人還須提交入息及居址等文件方可娶妻。

樓主亦分享舊報章剪報，保良局會為出閣嫁人的女兒準備豐厚嫁妝，更有於珠寶金行購買龍鳳鈪的收據為證。

樓主亦分享舊報章剪報，保良局會為出閣嫁人的女兒準備豐厚嫁妝。（facebook群組「香港懷舊雜誌」圖片）

保良局會為出閣嫁人的女兒準備豐厚嫁妝。（facebook群組「香港懷舊雜誌」圖片）

保良局會為出閣嫁人的女兒準備豐厚嫁妝，更有於珠寶金行購買龍鳳鈪的收據為證。（facebook群組「香港懷舊雜誌」圖片）

網民：高小學歷文筆厲害 VS 寫信佬代筆

帖文引來熱議，有網民大讚寫信申請領娶老婆的男子字體秀麗、行文流暢，「佢話自己係『高小教育』，寫得到呢手字＆用詞，而家嘅博士生都做唔到」，也有網民認為是「寫信佬之佳作，言詞並茂，情懇切切」。

有網民就反駁代筆一說，「未必係寫信佬代筆，因為以前啲人讀小學時，有1科叫尺牘，係教學生親戚稱謂及中式書信格式，另外以前嘅報紙，文筆比現在文雅得多，喺電視尚未普及年代，佢哋多數人每日都睇報紙，特別係追看作家金庸的連載小說，所以間接亦會影響佢哋寫作嘅用字及用詞！」。

甚至有網民分享1953年小學畢業會考常識科試題照片，學生須回答有關法國革命、中美農作方法、香港政府3個機關職權等試題，顯示舊時小學畢業生教育程度並不差。

有網民分享1953年小學畢業會考常識科試題的照片，學生須回答有關法國革命、中美農作方法、香港政府3個機關職權等試題，顯示舊時小學畢業生教育程度並不差。（facebook群組「香港懷舊雜誌」圖片）

網民分享家父申請領娶老婆的經歷

有熟悉保良局運作的網民指出，「保良局宗旨是『保赤安良』，收養及照顧孤兒，是其中1項服務，安排年幼的兒童被領養及提供職業技能訓練給未被領養的兒童至成年，女性達適婚年婚，安排相睇及婚嫁，求婚的男士須書面提親及經局內理事批准，結婚當天更由理事證婚，如有興趣了解保良局的歷史，可到銅鑼灣的保良局展覽館參觀，假日更有專人導賞」。

有網民分享家父的經歷，「保良局的確有呢個服務！我老竇當年同一班兄弟都寫過信去想搵番個老婆！時間比呢封信更早，但係佢哋收到嘅回信都係事先印好內容，都係有禮貌地reject你，佢哋討論過連回信都印定一大疊即係預咗reject啲申請人，可以話其實成功機會不大！我估計可能係局內女仔都唔想咁快嫁人，仲係三唔識七，保良局見反應唔好，都好快取消咗，所以都唔係好多香港人知道佢哋有呢個服務！」。

有網民分享家父的經歷，「保良局的確有呢個服務！我老竇當年同一班兄弟都寫過信去想搵番個老婆！」。（「保良局」網站圖片）

網民討論時代思想差異：娶老婆不能當工人

有網民就看到時代不同思想的差異，以往傳統的家庭觀念要求妻子持家有道，照顧高堂子女妥妥貼貼，而現今的女性更重視獨立自主，「『上有高堂白髮慈母乏人照料』如果以而家某些邏輯，肯定被圍插：『即係你想娶老婆，係為咗服侍你老母？咁點解要嫁你？單身唔仲自在？你要嘅唔係老婆，係工人……』」。

（facebook群組「香港懷舊雜誌」）