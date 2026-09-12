彩票奇案｜侍應夢見發財纏老闆合買中百萬鎊　遭獨吞官憑片判平分

一場發財夢，竟牽出百萬英鎊彩票官司。英國約克一名餐廳侍應夢見自己手握大疊現金，老闆站在面前，深信是發財預兆，於是纏着對方合資買彩票。其後彩票果然中了100萬英鎊（按現時匯率計約1,059萬港元），老闆卻聲稱獨自出資，拒絕分錢。



兩人為獎金對簿公堂，法官翻查餐廳閉路電視及投注表，重組選號和付款經過，最終認定雙方有合買協議，裁定二人各得50萬英鎊（約530萬港元）。



侍應奧茲坎聲稱夢見自己手握大疊現金、老闆站在面前，翌日遂不斷游說對方合買彩票。 （AI生成圖片）

夢見手握巨款 翌日遊說老闆合買彩票

根據法庭判詞，在英國約克一間土耳其餐廳工作的侍應奧茲坎（Fatih Ozcan），於2012年1月29日晚夢見自己拿着大疊現金，老闆庫丘科伊魯（Hayati Kucukkoylu）則站在面前。他相信夢境有所預示，認為與老闆夾份買彩票便會中獎。

奧茲坎翌日回到餐廳，不斷游說老闆一起投注，對方最終答應買票，並從收銀機取出硬幣交給他。奧茲坎其後到附近店舖購買歐洲百萬彩（EuroMillions）及英國樂透（Lotto）彩票，兩种彩票各投注三組號碼，合共花費9英鎊。

彩票中100萬鎊 老闆稱全數出資拒分錢

涉案歐洲百萬彩彩票其後贏得「英國百萬富翁抽獎」（UK Millionaire Raffle）的100萬英鎊獎金。這是歐洲百萬彩附設的抽獎獎項，並非主體攪珠的頭獎。

然而，巨額獎金令二人反目。庫丘科伊魯聲稱，買彩票的錢全由自己支付，號碼亦由自己選定，從未答應與奧茲坎平分獎金。奧茲坎則堅持，二人早已說好各付一半投注款項，亦有共同選號，因此自己有權分得50萬英鎊。

爭議期間，奧茲坎曾向警方及彩票營辦商聲稱，彩票由自己出錢購買，卻被老闆從外套口袋偷走。他其後在庭上接受盤問時承認，這個說法並不屬實。

兩人購入的彩票中了100萬英鎊，老闆卻聲稱全數由自己出資，拒絕與侍應平分獎金。（AI生成圖片）

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閉路電視及投注表成關鍵 法官重組買彩票經過

案件鬧上高等法院後，雙方對選號、付款及是否同意合買各執一詞。法官戈斯內爾（Mark Gosnell）檢視餐廳閉路電視片段、投注表及證人供詞，重組當晚經過。

法官最終接納，老闆填寫了兩种彩票投注表的A欄，奧茲坎則填寫B欄，並選擇在C欄使用電腦隨機選號。閉路電視亦拍到老闆在收銀機旁將硬幣交給奧茲坎，但單憑片段，無法確定交付的金額。

綜合各項證據後，法官認定二人同意各付一半投注款項，並已達成合買彩票的協議。奧茲坎負責買票，之後將彩票交給老闆保管，自己則留下收據及投注表。法庭裁定，二人應平分100萬英鎊獎金。



餐廳閉路電視片段及投注表成為關鍵證據，協助法官重組二人選號及付款的經過。（餐廳官方網站圖片）

老闆其後提出上訴 未能推翻平分裁決

據《約克報》2015年1月29日的後續報道，庫丘科伊魯不服裁決提出上訴，試圖以奧茲坎傳送的短訊支持自己獨得獎金的說法，但最終未能推翻原判，二人各獲分50萬英鎊的裁決維持不變。

（綜合）

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