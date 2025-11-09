六合彩｜幸運兒中三獎獲$6.6萬　自爆這投注站買彩票　網民喊跟機

每個人都想中六合彩，「唔通個個都中到咩？」。事實上每期六合彩都有幸運兒，而六合彩「幸運二金多寶」於11月4日攪珠，馬會當時預計若頭獎10元一注獨中，幸運兒可獲得6,800萬元巨額橫財，吸引大批市民及遊客買彩票。投注當晚9時15分截止，總投注額近1.6億元（159,489,015元），最終有2注中頭獎，每注派彩34,096,060元。



有網民「報捷」分享自己當天買了4注六合彩，其中1注喜中三獎，最終贏得逾6.6萬元獎金。該名幸運兒笑稱「真係最接近頭獎二獎嘅一次，分咗畀屋企人，開心share」，而且購買新電腦和享用美食。



許多人留言恭喜樓主，「唔知點解見到你開心，我都戥你開心，恭喜晒」、「你就好啦，恭喜晒」、「真係好彩，好羨慕」。更有人詢問在何處投注，希望一沾旺氣，樓主笑言當日是在屯門市中心投注站買「電腦飛」，豈料中獎。



11月4日六合彩攪珠結果。（馬會直播截圖）

1注巧中5個攪出號碼

樓主11月7日在threads上載自己11月4日投注紀錄，他花了40元購買4注六合彩，其中1注巧中其中5個攪出號碼，分別是19、20、26、28及44，不包括特別號碼，即中了1注三獎，獎金為66,820元。特別號碼4號偏偏在其他投注，4注都沒有另1個攪出號碼39。

樓主購買4注，其中1注巧中其中5個攪出號碼，分別是19、20、26、28及44，不包括特別號碼，即中了1注三獎。（threads@blueyeung615圖片）

樓主︰最接近頭獎二獎嘅一次

樓主在文中表示，自己買了4年六合彩，一直都沒有中獎，今次在屯門市中心投注站買「電腦飛」，「真係最接近頭獎二獎嘅一次」，雖然不算多錢，但已經覺得自己很幸運，並和家人分享中獎喜悅，將會購買新電腦和享用美食佳餚。

網民羨慕︰我都想中

帖文引來大量網民留言，「我都想中」、「恭喜晒，留個言痴下你啲好運先」、「恭喜發財」、「沾下好運，買咁耐一次都無收過錢」、「原來呢個投注站，我都試下先」。

樓主獲得66,820元獎金。（threads@blueyeung615圖片）

11月4日六合彩幸運二金多寶結果

攪出號碼為19、20、26、28、39、44：特別號碼為4。

馬會公布，當晚有2注中頭獎，都是落注10元一注，各得34,096,060元；二獎有1.5注中，每10元一注派彩4,042,690元；三獎有242注中，每10元一注派彩66,820元。

11月4日六合彩派彩結果。(馬會網頁截圖)

根據《博彩稅條例》，每期六合彩攪珠總投注額中，25%會撥作獎券收益徵稅、15%會撥作獎券基金，另6%為香港馬會獎券有限公司的佣金；餘下的54%始為獎金基金，即今期約有8,612萬元供派彩。

▼11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



11月4日六合彩攪珠，頭獎若一注獨中料可得6,800萬元。灣仔投注站下午，有市民買彩票。（廖雁雄攝）