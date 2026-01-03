2026十大網民最想實現新年願望：買樓跌出榜單　中彩票竟不入前五

揮別2025，迎接2026的到來！每到歲末年終之際，許多人總習慣回顧和檢視今年的工作與生活軌跡，同時也為新的一年設定出屬於自己的「新年新希望」。



過去大家常掛在嘴邊的願望清單，不外乎中樂透、一夕致富，或是買房買車、完成人生里程碑，但隨著生活壓力與社會氛圍的轉變，2026年的新年願望清單，似乎悄悄出現了不一樣的風向。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於今年年初揭曉網友最想要的十大新年願望。榜單結果顯示，身體健康、財富自由穩居前三名，而脫單、步入禮堂等感情相關心願則掉出前五，排名落在後段班。時隔一年，《網路溫度計DailyView》再度啟動調查，在現實與期待的拉扯之下，這份願望排行榜究竟會迎來大洗牌，還是延續去年的趨勢？2026年網友最真實的心聲，現在一次揭曉。

【延伸閱讀】唐綺陽2026上半年星座運程＋水逆注意位 巨蟹天蠍雙魚有望升職：

+ 4

2026網友最想要的十大新年願望

No.10 學業進步、考取證照

排在第十名的「學業進步、考取證照」，雖然看似平凡傳統，卻依然是網友心中不可或缺的願望清單之一。隨著職場競爭日益激烈，許多人開始意識到，唯有具備一技之長與專業技能，才能在升遷加薪或求職過程中占得先機。不論是期望在學業上有所突破的學生，還是藉由考取專業證照以提升競爭力的上班族，都透露出現代人對自我成長與長遠規劃的重視。

值得一提的是，該項目在年初榜單中並未入榜，這次則首度擠進排行榜第十名，反映出網友對「踏實努力、累積實力」的期待愈來愈高。雖然財富或物質對多數人而言仍具極大吸引力，但真正能帶來長久回報的，絕對是投資在自己身上的專業技能與知識。

No.9 脫單

示意圖（Gemini/網路溫度計DailyView）

說到「脫單、招桃花」，可說是最能引起網友熱烈共鳴的心願。許多人自從出社會後，缺少認識異性的管道，每天過著兩點一線的生活，因此總渴望遇見一個能分享生活、互相支持的另一半。尤其在聖誕節、跨年這種氛圍濃厚的節日裡，戀愛的需求感更會被無限放大。從近年流行的吃葡萄跨年挑戰就可看出，不少單身者為祈求早日遇到真愛，樂於用各種有趣的方式為自己招來好運。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高峰落在2025年1月1日，因西班牙的葡萄轉運法在網路上掀起一股討論熱潮，據說只要在新年倒數36秒內吃完12顆葡萄，就能有望脫單成功，此方法吸引一大票網友躍躍欲試，創下當日聲量2,142筆，帶動聲量高峰。網友也分享心得表示：

「可以買釀酒用的葡萄，特別小顆」

「要挑綠色才比較靈驗」

「這得挑無籽葡萄才不用吐籽」



No.8 步入禮堂

示意圖（Gemini/網路溫度計DailyView）

除了單身者渴望脫單外，穩交的情侶也把步入禮堂視為新年願望之一，可見感情相關的心願向來是網友們最為重視的類型之一。無論是希望找到真愛，還是想與伴侶攜手共度一生，愛情與婚姻總能觸動人心最柔軟的部分，也是最容易引發共鳴。對許多人來說，步入禮堂象徵的不只是浪漫的儀式，而是一種對未來生活的承諾與期待。從籌劃夢幻婚禮到想像婚後生活的點點滴滴，每個細節都反映了對幸福的想像與規劃。

值得注意的是，在2025年初的榜單中，步入禮堂以44,006筆聲量位列第十名，這次的討論度則一舉衝破七萬筆，排名上升至第八名，顯示網友對步入禮堂的渴望逐漸升溫，也反映出大家對穩定關係與長久陪伴的深切期待。

No.7 見到偶像圓夢

示意圖（Gemini/網路溫度計DailyView）

對許多追星族而言，偶像不只是令人仰慕的對象，更是陪伴自己走過低潮、努力生活的重要精神支柱。有時一首歌、一部戲，或是一段演出，都可能在某個關鍵時刻給人力量，因此能夠親眼見到偶像、近距離感受那份魅力，自然成為新年最想實現的願望之一。隨著演唱會、粉絲見面會與海外活動的蓬勃發展，「見到偶像」不再只是遙不可及的夢想，而是需要拚手速、搶門票的年度大計。不少網友早已把追星列入新年計畫，從存錢備戰到研究搶票攻略，只為了那短短幾小時的圓夢時刻。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高峰落在2025年1月1日，在五月天的跨年演唱會上，有歌迷為殉職消防員點唱〈天天想你〉，該部影片不斷在臉書上發酵，最終累積434萬次觀看、超過14萬人按讚，當日聲量也瞬間飆破五千筆。

No.6 中樂透、一夜暴富

示意圖（Gemini/網路溫度計DailyView）

每逢過年過節或頭獎累積金額飆高時，投注站前總是人潮不斷，大家一邊研究幸運號碼，一邊幻想中獎後的人生藍圖。有人想立刻辭職環遊世界，有人則計畫幫家人換房，也有人只求財務自由、生活不再焦慮。即便心裡明白中獎機率微乎其微，仍甘願為那一絲希望買單。正因如此，「中樂透、一夜暴富」這願望年年榜上有名，在兩次的調查排行榜中都穩穩拿下第六名。它或許不切實際，卻承載著網友對翻轉人生的渴望，就算沒有真的中獎，至少在對獎的那一刻，人人都曾短暫當過一次人生勝利組。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高峰落在2025年1月28日，也就是除夕當天，社群上出現大量刮刮樂和彩券的相關聲量，從這些熱烈的討論中不難看出「一夕發財」仍是許多網友心中的夢想。

相關文章：你剪指甲「由邊隻指甲剪先」？韓國心測揭穿真實個性 網民：好準

+ 8

No.5 讓自己看起來更好

身處在這個「顏值即正義」的時代，不少人或多或少都患有容貌焦慮，尤其又以女性最為明顯。不論是透過運動健身、保養護膚，還是醫美療程，大家都希望讓自己看起來更精緻、更吸引人。隨著社群平台與網紅自媒體的普及，外貌成為網路第一印象的重要指標，也讓越來越多人在新的一年將「提升外表」列入年度目標。而這個願望不僅僅是追求外表好看，更是涵蓋了整體自信心的提升，同時也是一種積極向上、勇敢追求更好生活的心態。

在本次榜單中，「打理外表」以千筆聲量之差險勝「一夜暴富」，顯示網友對外貌的重視程度著實不容小覷。

No.4 旅行出遊

示意圖（Gemini/網路溫度計DailyView）

在「2026網友最想要的十大新年願望」排行榜中，「旅行出遊」以高達140,241筆聲量穩居第四名。經歷了忙碌的工作與生活節奏，越來越多人將旅遊視為充電放鬆、重拾生活熱情的最佳方式。無論是遠赴國外體驗不同文化、品味美食，還是在國內來一場說走就走的短途旅行，旅遊已成為年度必解鎖的清單之一。

舉例來說，有人喜歡在山林間吸收大量的芬多精，也有人偏愛感受海岸邊的微風細語，更有人喜歡出國購物、品嘗各國的特色美食。而這個願望清單的背後，其實也隱含著現代人對生活質感與心理健康的重視。透過短暫的療癒之旅，不僅能讓身心得到放鬆，也能累積各種珍貴回憶， 更讓生活充滿新鮮感與期待感。

No.3 投資理財、財富自由

隨著物價節節上升、薪資成長卻追不上生活成本，讓越來越多人深刻體會到「只靠死薪水不夠用」的現實，也讓理財意識從選項變成必修課。不同於過去追求一夕致富的投機心態，現代人的願望更偏向腳踏實地。不論是定期定額投資ETF、學習資產配置，還是經營副業、打造被動收入，大家期待的不只是帳面數字變多，而是能擁有更有選擇權的人生，在生活或追夢上也能多一份底氣。

2026年，或許不是每個人都能立刻達到財富自由，但從培養金錢觀念、為未來提早布局開始，就是最踏實的新年第一步。不少網友也紛紛許下新年願望表示：

「今年股票賺錢發大財」

「希望今年投資都能順利賺錢」

「我要股票賺錢，提早財務自由」



No.2 世界和平、國泰民安

近年來，世界各地天災人禍頻傳，從新冠疫情、地震，再到馬太鞍堰塞湖溢流，各種突如其來的災難接踵而至，無論是大自然的反撲，還是社會層面的動盪不安，都讓人更加深刻地體會到，人類在巨大變局面前其實相當渺小而脆弱。

不同於其他個人層面的目標，第二名的「世界和平、國泰民安」，看似老派卻顯得格外真切。大家不再只是關心自己的升遷、收入或生活品質，更多人開始意識到，唯有社會穩定、國家安定，個人的幸福才有立足之地，也讓「平安」成為最基本也是最珍貴的願望。值得一提的是，這項心願已連續兩年穩坐榜單第二名，顯示在動盪的時代氛圍下，大眾對和平與安定的渴望依然十分強烈；網友分享：

「希望新的一年平安順利，化險為夷」

「希望大家每年都能一起平安度過除夕 」

「不要再有天災人禍發生了，願平安」



No.1 身心靈健康

示意圖（Gemini/網路溫度計DailyView）

冠軍出爐！本次由「身心靈健康」以高達635,770筆聲量榮登第一，這項願望已連續兩年穩坐榜首，與第三名「財富自由」的275,613筆聲量相比，竟高出36萬筆之多，顯示出人們對於健康的重視度有多高。它不僅僅是指身體無病無痛，也涵蓋心理與情緒的平衡，以及生活態度的正向調整。有人希望透過規律運動、均衡飲食來強健體魄；有人則將心理健康放在首位，透過冥想、閱讀、旅行或與親友相聚來釋放壓力。

隨著生活節奏日益加快、工作壓力逐年增大，越來越多人開始意識到，擁有健康的身心靈，才是支撐一切夢想與目標的根本。身體的強健讓人精力充沛，心理的平衡讓人心態穩定，而心靈的充實則賦予生活更多熱情與動力。換言之，「身心靈健康」之所以穩坐榜首，正是因為它是所有願望的基礎。唯有健康，才能真正去追求人生的更多可能與幸福。

2026網友最想要的十大新年願望（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明：本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月25日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

2026馬年超商福袋、禮盒懶人包！萊爾富送輝達股票、7-11抽特斯拉、全家拚BMW

過年寒假親子國旅去哪玩？台北最夯必訪景點TOP 5 網紅激推台北101「登高體驗」

去年「跨年吃葡萄」今年有脫單嗎？網友討論實測效果 盤點各國跨年轉運方式

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】