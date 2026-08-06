狂刮數十本彩票！男子豪言「我有的是錢」　倒欠¥6000躲廁所慘了

想靠彩票一夜暴富，最終卻把自己送進監獄！內地1名李姓男子前往彩票店購買刮刮樂，豪言「我有的是錢」，從面值20人民幣（約23港元）的「中國紅」一路刮至50人民幣（約58港元）的高面值彩票，接連拆封數十本。扣除中獎金額後，李某仍欠下逾6,000人民幣（約6,967港元）彩票費用，無力支付的李某隨即躲進彩票店廁所，並將門反鎖，企圖逃避付款，老闆見狀報警。警方接報後調查，發現李某在5天內以相同手法連害3家彩票店。法院日前審結此案，李男被判有期徒刑6個月，並處罰1,000人民幣（約1,161港元）。



涉事男子李某入店後要求整本購買刮刮樂彩票，並從面值20人民幣（約23港元）的「中國紅」一路刮至50人民幣（約58港元）的高面值彩票。（網上影片截圖）

男子豪言「我有的是錢」拆數十本彩票

據內地媒體綜合報道，事發於江蘇常州湖塘1家彩票店。涉事男子李某入店後要求整本購買刮刮樂彩票，並從面值20人民幣（約23港元）的「中國紅」一路刮至50人民幣（約58港元）的高面值彩票，接連拆封了數十本。據彩票店老闆回憶，「他刮到一千多的時候，我勸他不要刮了，他說他有的是錢」。

據彩票店老闆回憶「他刮到一千多的時候，我勸他不要刮了，他說他有的是錢」。（網上影片截圖）

男子躲廁所反鎖企圖逃避付款

然而李某並未如願刮中大獎，在扣除中獎金額後，他仍需支付逾6,000人民幣（約6,967港元）彩票費用。面對高額賬單，無力支付的李某竟躲進彩票店內的廁所，並將門反鎖，企圖逃避付款。老闆見狀撥打電話報警求助。

警方接報後調查發現，李某在5天內以相同手法連害3家彩票店。（網上影片截圖）

男子用相同手段5天連詐3店

警方趕到現場調查發現，李某並非初犯，他在短短5天時間內，以相同的手法接連「光顧」了3家彩票店，累計造成店家損失9,820人民幣（約1.14萬港元），其行為已構成詐騙罪。

日前，法院審理後判決，李某被判有期徒刑6個月，並罰款1,000人民幣（約1,161港元）。

（綜合）

其他報道：租客欠租！女業主跨年夜催交租反遭「寸爆」 網民：請走可難了！

網上常流傳「憑實力欠債」的說法，意思是債仔賴帳反問「點解要還？」。台灣知名作家黃大米在網上表示，其女友人的租客經常延遲繳交房租，從首個月開始就有遲交租情況，朋友無奈到向租客直言自己「要養小孩，你不要這樣對我，我女兒最近要手術，我還要繳房貸，你不能這樣一直拖欠」，但情況仍沒有改善。



到了2026年跨年夜，友人仍要催租，而房客反駁「我明天一定會讓你滿意，你不要再傳一些有的沒的訊息」、「年前留一線，日後好相見」等，但最後都是沒有匯錢，女友人只好寄望對方在租約完結後搬走。



大量網民留言「不管是弱勢房東還是弱勢租客，現代社會就是不要臉的天下無敵」、「可能很難趕走了，寧可空房也不要租」、「完蛋！這尊要請走可難了！」 、「欠錢的都很敢講」。



租客經常延遲繳交房租，從首個月開始就有遲交租情況。（AI生成圖片）

業主每個月都要催促交租

黃大米在其facebook專頁表示，其女性友人的租客有遲交租習慣，由第1個月開始遲繳房租，朋友每個月都要催促對方交租，有次已經欠了2個月，朋友無奈到向房客表示自己也有難處，「要養小孩，你不要這樣對我，我女兒最近要手術，我還要繳房貸，你不能這樣一直拖欠」，房客反稱「你們不能讓我喘口氣嗎？這不是錢的問題啊」，朋友覺得對方莫名其妙，「當然是錢的問題」。

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