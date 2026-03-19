爸爸買彩票中¥748萬不告訴孩子！網民熱議提質疑：彩票滯銷賣廣告

如果你中了巨額彩票，你告訴家人嗎？內地1名爸爸花88人民幣（約100港元）購買體彩套餐票，結果爽中748萬人民幣（約850萬港元），但他並不打算告訴自己的孩子，稱不想他們因此萌生走捷徑通關人生的念頭。事件掀起網民熱烈討論，不過多數人「錯重點」，懷疑事件真偽，質疑可能是彩票軟銷廣告，嘲「彩票又滯銷了」？



吳先生表示不會把中獎消息告子孩子，因為「不想讓孩子覺得人生可以通過中大獎走捷徑」。（縱覽新聞影片截圖）

孩子爸花88元買彩票 中獎獲748萬

據報事件中的「幸運兒」吳先生報稱很少購買彩票，但在體彩店銷售員的推薦下，第一次購入「新手友好」型的套餐票，以88元中了1注一等獎，獎金高達748萬。吳先生育有２名孩子，其中1個就讀初中，他稱並不打算將此事告知孩子，因擔心他們會形成不健康的價值觀，放棄努力，「不想讓孩子覺得人生可以通過中大獎走捷徑」，他稱決定用這筆豐厚獎金改善家庭生活和投資教育，為孩子的成長鋪路。

吳先生第一次購入「新手友好」型的套餐票，以88元中了1注一等獎，獎金高達748萬。（縱覽新聞影片截圖）

網民質疑是彩票廣告

對於吳先生中巨額獎金仍如此理性，網民的觀點兩極分化，但大部分人提出質疑，其中「人間清醒」的陣營，認為這個故事根本是彩票廣告，「彩票又滯銷了？」，「又用假消息放魚餌？」，「軟廣」（軟消廣告），「文案太老舊了」。

還有網民對此嗤之以鼻，「不告訴孩子，告訴廣大人民群眾，這不是自相矛盾啪啪打臉嗎？」、「你家孩子不用微博是吧？」，「正兒八經中大獎的，都會換城市避風險」。其中部分網民沒有停留在主觀臆斷上，而是根據新聞報道的細節展開分析，認為吳先生首次買套餐彩票就中獎，情況十分可疑，「假的，我們不經常買的最多買十塊錢的，不可能買複式的」。

（AI生成圖片）

網民：羨慕他的運氣，也羨慕他的教育理念

不過，亦有網民相信此事，並熱議「一夜暴富」與家庭教育該如何作出平衡。有網民為吳先生的教育觀念點讚，「羨慕他的運氣，也羨慕他的教育理念」，不少人支持吳先生「中巨獎不告訴孩子的做法」，「理智的人才能被上天眷顧，我中了連父母也不會說」。

亦有人嘲吳先生矯情，吐槽「沒苦硬吃」，而更多沒中獎運的網民只作旁觀，表示幸運不會降臨到自己頭上，「天上不會掉餡餅，羨慕不來的」。此外也有對獎金到手實際數額的討論，「扣除20%偶然所得也就600萬，該上班還是得上班」。

中獎卻隱瞞孩子 現實版「抓娃娃」？

電影《抓娃娃》是此前內地熱映的一部影片，票房破30億人民幣（約34億港元），它講述了一對富貴夫婦為了培養孩子「自力更生」的能力，刻意隱藏經濟實力，對孩子施以「苦難教育」。吳先生此舉與影片情節高度相似，不禁讓部分網友產生聯想「這不是現實版《抓娃娃》嗎」?