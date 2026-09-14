城巴「仙氣女車長」瘋傳！暖心舉動獲激讚：好清純　駕駛路線曝光

【巴士／女車長】城巴再出現「仙氣女車長」？本港社交平台Threads流傳相片，指城巴出現1位「好靚女」的女車長，舉手投足令人驚歎，上載相片的網民更大讚女車長超暖心，「又有禮貌會打招呼」。



相片引來網民熱議，不少人看後「心心眼」，直呼「戀愛了」，「好完美」、「仙氣！清新脫俗」、「好清純好可愛」，又聲言要「追車」，「好想瘋狂搭巴士」。而女車長駕駛路線亦隨之曝光。



Threads流傳相片，指城巴出現1位「好靚女」的女車長，舉手投足令人驚歎。（Threads@sim_son109）

「巴士司機好靚女，又有禮貌會打招呼。」該網民於9月13日在Threads發布相片，分享乘搭城巴時驚喜發現女車長十分美麗，且待人接物舉動相當暖心。

Threads瘋傳城巴「仙氣女車長」相片 激讚：好靚女又有禮貌

從相片看到，該城巴女車長留長髮，瓜子臉皮膚顯白，樣貌年輕，相當甜美，正在專注地執行車長職務。

該城巴女車長相當甜美。（Threads@sim_son109）

「仙氣女車長」駕駛城巴8號線

樓主又透露，該女車長駕駛城巴8號線。根據城巴資訊，8號線巴士往來杏花邨至會展站，途經柴灣、筲箕灣、銅鑼灣、灣仔，成人車費為港幣8.1元，小童及長者車費則為港幣4.1元。

樓主透露，該女車長駕駛城巴8號線，而且很有禮貌。（Threads@sim_son109）

根據城巴資訊，8號線巴士往來杏花邨至會展站。（城巴資料）

網民讚有驚喜：仙氣！清新脫俗

網民看過相片議論紛紛，大批人讚女車長漂亮「有仙氣」，亦有網民笑言要「追車」：

「真的好好看，看起來很年輕」



「好清純好可愛，好斯文，好完美」



「好靚啊，女神」



「巾幗不讓鬚眉」



「戀愛了」



「好想瘋狂搭巴士」



「一定要坐爆」



不過亦有網民認為只是「各花入各眼」，又認為不宜「追車」，以免影響女車長駕駛及城巴運作。

巴士乘客騷擾司機可罰款及監禁。（資料圖片）

巴士乘客騷擾司機可罰款5000元、監禁6個月

「追車」如果騷擾到司機，隨時要罰款及監禁。根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，巴士乘客不得使用不良或冒犯性語言或作出不守規矩行為，及不得故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力，違者可罰款港幣5,000元及監禁6個月。

城巴女車長只佔4%

另根據2023年數據，城巴有3500名前線巴士車長，當中女性車長只佔4%，約150人。

（Threads@sim_son109）