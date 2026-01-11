壽司郎「仙氣女職員」瘋傳！暖心舉動震撼全網　身上1物反成焦點

日式連鎖壽司店壽司郎深受港人歡迎，其中1名女職員近日也因美貌及親切舉動成為焦點。有網民在社交平台Threads發布相片，指在上環壽司店分店看到1名很有禮貌的美女職員，大感心動，於是向網民求助找尋該女職員聯絡方法。



相片引來網民熱議，有人讚該女職員「有仙氣！」、「好靚女」、「戀愛了」，形容似前無綫（TVB）女星胡杏兒；亦有網民「錯重點」，關注女職員身上1物品，笑言「帶來美感」。但也有網民認為樓主偷拍行為不當，「好慘，返工都要俾人偷影相」、「人哋打份工，唔好為難人，plz」。



日式連鎖壽司店壽司郎深受港人歡迎。（資料圖片）

該網民於1月9日在社交平台Threads發布相片，指當日光顧上環壽司郎分店，遇到1名漂亮且有禮貌的心儀女職員，想認識對方，遂向網民們求助，「廣大threads求呢個女仔IG，今日（1月9日）食壽司郎見到呢個staff勁靚女，仲要好有禮貌。佢同我講因為返緊工唔加得（聯絡方法），所以先想喺度搵佢」。

上環壽司郎女職員惹熱議

從相片見到，該女職員穿着整齊制服，戴上口罩束起長髮，相當年輕，正在專心工作，包括在收銀枱收款等。

該女職員穿着整齊制服，戴上口罩束起長髮，相當年輕，正在專心工作。（Threads@9upperdon4me）

該女職員（左）穿着整齊制服，戴上口罩束起長髮，相當年輕，正在專心工作。（Threads@9upperdon4me）

網民讚有仙氣：呢間分店一定排長龍 身上1物成焦點

網民看過相片議論紛紛，有人讚該女職員「有仙氣！」、「有氣質」、「好靚女」、「戀愛了」、「咁似（前TVB女星）胡杏兒」、「呢間分店一定排長龍」，又笑言，「IG就我哋搵，女你就溝晒」。亦有網民「錯重點」，關注女職員口罩，「提提你，口罩帶來美感」。

網民讚該女職員「有仙氣」。（Threads@9upperdon4me）

有人批偷伯行為不當：尊重下人

不過亦有網民認為樓主偷拍行為不當，擔心會影響該女職員工作，「可唔可以唔好咁癲」、「好慘，返工都要俾人偷影相」、「人哋打份工，唔好為難人，plz」、「人哋淨係想返工，可唔可以尊重下人哋，同埋偷拍真係好可恥」。