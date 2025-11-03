「仙氣女警」執勤片瘋傳！網民讚有驚喜：靚過明星　驚人身份曝光

【陀槍師姐／萬聖節】「最美陀槍師姐」？萬聖節期間，大批警員出動維持秩序，而本港多個社交平台、內地小紅書等瘋傳多段「仙氣香港女警」影片，顯示1名女警在中環蘭桂坊街頭執勤情況，大讚「很漂亮欸」、「影佢嘅人多過cosplay」。



大批網民看過「仙氣女警」影片「心心眼」，留言大讚「很美」、「戀愛了」、「顏值爆燈，可以參選港姐」。也有網民認出這位女警其實是1名輔警，畢業於中大「神科」，更曾任模特兒，形容是「人生贏在起跑線」。



本港多個社交平台、內地小紅書等瘋傳多段「仙氣香港女警」影片，顯示1名女警在中環蘭桂坊街頭執勤情況。（Threads@henryychannn）

「認真工作的警官」。本港Facebook、Threads及內地小紅書等多個社交平台，流傳多段「仙氣香港女警」於萬聖節在中環蘭桂坊執勤維持秩序影片，形容比街上「扮鬼扮馬」的人更「搶鏡」，「影佢嘅人多過cosplay」。

「仙氣女警」執勤成焦點

影片看到，該「仙氣女警」穿上軍裝，與1名女警拍檔，在蘭桂坊1條巷前維持秩序。站在護欄旁邊的她保持笑容，揮手示意市民向前行不要停留，其間有路人表示「好靚」。

該「仙氣女警」穿上軍裝，與1名女警拍檔，在蘭桂坊1條巷前維持秩序。（Threads@henryychannn）

網民激讚：這女警顏值爆燈

大批本港及內地網民看過影片都「心心眼」，直呼「戀愛了」，「很美」、「真好看」、「靚過啲明星」、「顏值爆燈，可以參選港姐」、「IG呢？」。亦有網民認出這位女警其實是1名輔警，「出晒名，model 輔警」、「大狀輔警，真係人生贏在起跑線」。

「仙氣女警」屢成焦點

其實這名女警已非首次成為「焦點」，每次在大型活動執勤，例如之前香港舉行煙花表演，都吸引多人找她合照。

這名女警常成為焦點。（Threads）

「仙氣女警」中大神科畢業 正職大律師曾任模特兒

人氣高企下，警方早前就在社交媒體發帖介紹這名女警，原來她名叫梁凱程，英文名Natalie，是1名輔警，現駐守中區警區巡邏小隊第一隊。梁凱程學歷背景亦相當驚人，是中文大學神科「工商管理及法律博士」首屆畢業生，今年1月獲高等法院認許為大律師，擬專注於一般民事及刑事案件。她在大學時曾擔任模特兒， 2018年曾參演無綫電視綜藝節目《美女廚房》，做「美女學徒」。

Natalie梁凱程是中文大學首屆工商管理及法律雙學位課程的畢業生。（警方facebook圖片）

Natalie梁凱程大學時報考「輔警大學生計劃」，一直服務至今。（警方facebook圖片）

梁凱程於2025年1月獲高等法院認許為大律師，並擬專注於一般民事及刑事案件。（《中大校友》6月號圖片）