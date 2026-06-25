有片│無法出閘發爛渣！港鐵大叔爆粗狂罵職員　結局曝光:影衰港人

乘搭港鐵遇到問題，也不用職員「出氣」。本港社交平台Facebook、Instagram（IG）瘋傳影片，港鐵深水埗站付費範圍內，有大叔因無法出閘，竟在客務中心「爆粗」連珠炮發喝罵職員，「出閘啊我要！成班臭X！蠢材！唔X識唔好X做吖！X你老X蝦啲街坊」。直至影片結束大叔仍在責罵職員，引來不少乘客圍觀。



網民看過影片紛紛指摘大叔離譜，「真係影衰香港人」、「客服中心的工作人員都是打工仔為大眾服務。唔好下下問候母親」、「講粗口只代表你無品，唔會叻咗」。亦有網民認為應報警處理，「可控公眾地方行為不檢」、「躁狂症！職員應該報警！」、「違反港鐵（附例）罰款$5000粗言穢語」。



港鐵回覆《香港01》表示，相信事件發生於月前，當時1名乘客因未能出閘向客務中心職員求助，其間情緒一度較為激動，後經職員協助下出閘及離開車站。



乘搭港鐵遇到問題，也不向職員發泄。（資料圖片）

這段「阿叔大鬧港鐵站」影片近日於Facebook、IG流傳。事緣港鐵深水埗站有大叔因拍卡問題無法出閘，到客務中心找職員處理，其間不斷「爆粗」辱罵職員。

影片直擊！港鐵深水埗站大叔無法出閘狂罵職員

影片長24秒，見到1名穿黑衣大叔正在客務中心位置喝罵職員，「X你老X啊！」。職員嘗試解釋，惟大叔不滿咆哮「搞乜X掂啊而家，出閘啊我要！成班臭X！收我張卡啊！X你老X！蠢材！」。職員再解釋，但大叔反嗆「唔X識唔好X做吖！X你老X蝦啲街坊，X你老X啊！」。影片至此結束。

港鐵深水埗站大叔不斷「爆粗」責罵職員。（影片截圖）

港鐵深水埗站大叔不斷「爆粗」責罵職員。（影片截圖）

港鐵深水埗站大叔不斷「爆粗」責罵職員。（影片截圖）

港鐵深水埗站大叔不斷「爆粗」責罵職員。（影片截圖）

網民批大叔離譜：影衰香港

網民紛紛批評大叔離譜，「真係不知所謂」、「真係影衰香港人」、「心情欠佳，找服務員出氣」、「客服中心的工作人員都是打工仔為大眾服務。唔好下下問候母親」、香港哋好多人都係蝦啲着制服嘅」、「講粗口只代表你無品，唔會叻咗」。

網民紛紛批評大叔離譜。（影片截圖）

也有網民建議報警，「可控公眾地方行為不檢」、「躁狂症！職員應該報警！」、「違反港鐵（附例）罰款$5000粗言穢語」、「可以講粗口發泄下，呢$5000抵畀」。

港鐵範圍內說粗口可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高可罰款5,000元。

睇多啲：港鐵2大媽強行衝門！雨傘卡車門累停駛困隧道 結局更衰：累人累物

【港鐵／安全守則】乘搭港鐵衝門隨時累己累人！有乘客在Threads發布相片，指乘搭港鐵時有2名大媽在車門關上一刻「衝門」，結果雨傘「卡」在車門，導致列車開車後，突然要在漆黑隧道中停駛10分鐘；最後列車慢駛到佐敦，2名大媽若無其事離開，令樓主譏諷直斥「多謝晒你哋」。



事件引來網民熱議，批評大媽衝門行為離譜，「累人累物，為咗一下入閘阻咗成車人」，又認為應加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。



乘搭港鐵不應衝門。（資料圖片）

「CXs！臨閂門衝入嚟跟住把遮撠咗喺門口」。該乘客於6月20日在Threads發布多張相片，指乘搭港鐵時，有2名大媽「衝門」時雨傘「卡」着車門，導致列車開車後在漆黑隧道中停駛10分鐘，「架車開咗，然後chok咗幾下勁大力，之後就停咗喺度10分鐘，多謝晒你哋」。

港鐵2大媽衝門 雨傘卡車門累停駛

從相片見到，當時車上擠滿乘客，2名大媽站在車門旁邊，其中1名大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。大媽叉腰望着雨傘，似乎感到無奈。

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽雨傘卡在車門，列車之後停駛10分鐘。（Threads@tssyingwassleepie）（Threads@tssyingwassleepie）

列車10分鐘後重開 大媽們若無其事離開

樓主透露，10分鐘後列車重開，慢駛到佐敦，而2名大媽竟若無其事地離開，「佢哋咩事都冇咁就走咗，耶」。

10分鐘後列車重開，慢駛到佐敦，而2名大媽竟若無其事地離開。（Threads@tssyingwassleepie）

網民看後紛紛批評2名大媽衝門行為離譜，「累人累物」、「好onX呀！」、「好心唔好衝入車廂啦，3分鐘就有一班啦，3分鐘都等唔到」、「為咗一下入閘阻咗成車人」、「X，等下架都係兩三分鐘，俾佢哋搞到變10幾分鐘」。也有自稱是受影響乘客的網民感嘆，「頭先就係因為佢，搞到遲到……」、「原來就係佢哋搞到我返工爭啲遲到，X街！」。

亦有網民認為要加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。

港鐵衝門可罰款2,000元

港鐵衝門可罰款2,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，也不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。

（Threads@tssyingwassleepie）