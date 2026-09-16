疑聽見「全世界都討厭中國人」不滿！中國客拉扯外國客　波及幼童

韓國首爾弘大AK廣場（AK Plaza）日前發生1宗跨國肢體衝突事件。據報道，疑因西方女子1句「全世界都討厭中國人」，惹來1名中國籍女子不滿，雙方隨即在商場內爆發激烈口角及肢體碰撞，過程甚至波及同行無辜嬰兒。直到警方到場將雙方分開，事件才得以平息。影片曝光後引發熱議，不少網民指責該名中國女子情緒過激且波及無辜幼童，行為失格。



韓國首爾弘大AK廣場（AK Plaza）日前發生1宗跨國肢體衝突事件。（網上影片截圖）

據報道，疑因西方女子1句「全世界都討厭中國人」，惹來1名中國籍女子不滿，雙方隨即在商場內爆發激烈口角及肢體碰撞，過程甚至波及同行無辜嬰兒。（網上影片截圖）

報道指因「全世界討厭中國人」1句引爆口角

事發於9月9日，地點位於韓國首爾弘大AK廣場（AK Plaza）。綜合媒體報道，衝突起因是1名疑似法國籍女子與同行人員在商場提及「全世界討厭中國人」等言論，路過的1名中國籍女子聞言後情緒激動，隨即衝上前與對方高聲理論並拉扯。

1名身穿黑衣的中國女子與2名西方女子在相互拉扯，場面十分混亂。（網上影片截圖）

中國女子情緒非常激動，一度向周圍民眾大喊「請幫幫我」、「幫我叫警察」，但現場圍觀者並未介入。（網上影片截圖）

雙方相互拉扯 同行者怒斥中國女子「太瘋狂」

網上流傳的影片顯示，1名身穿黑衣的中國女子與2名西方女子在相互拉扯，場面十分混亂。中國女子情緒非常激動，一度向周圍民眾大喊「請幫幫我」、「幫我叫警察」，但現場圍觀者並未介入。西方女試圖推着嬰兒車離開現場，但中國女子仍緊拽西方女子灰色上衣不放。

西方女試圖推着嬰兒車逃離現場，但中國女子仍緊拽西方女子灰色上衣不放。（網上影片截圖）

西方女試圖推着嬰兒車逃離現場，但中國女子仍緊拽西方女子灰色上衣不放。（網上影片截圖）

爭執期間，坐在嬰兒車內的嬰兒疑似受驚嚎啕大哭，另1名同行西方女子試圖將2人拉開，並指責中國女子的行為「so crazy！（太瘋狂！）」。最終2名西方女子在現場民眾的協助下擺脫了中國女子，隨即推着嬰兒車離開，但中國女子隨後再度衝上前，疑似碰撞抱着孩子的西方女子。直到警方到場將雙方分開，事件才得以平息。

最終2名西方女子在現場民眾協助下擺脫了中國女子，推着嬰兒車離開，但中國女子隨後再度衝上前，疑似碰撞抱着孩子的西方女子。（網上影片截圖）

最終2名西方女子在現場民眾協助下擺脫了中國女子，推着嬰兒車離開，但中國女子隨後再度衝上前，疑似碰撞抱着孩子的西方女子。（網上影片截圖）

警方到場帶走調查

據現場民眾表示，他們向警方提供現場畫面時，中國女子仍在一旁憤怒地道「我要告死她們」、「我要她們賠我一百萬」。目擊者補充，警方隨後將雙方分批帶走調查，現場並未對西方女子扣上手銬，嬰兒看起來亦無大礙。

目擊者補充，警方隨後將雙方分批帶走調查，現場並未對西方女子扣上手銬，嬰兒看起來亦無大礙。（網上影片截圖）

網民：為什麼要牽扯上無辜小孩？

影片在社交平台瘋傳，不少網民紛紛熱議「為什麼這件事情要牽扯上無辜小孩？」、「媽媽真的是拼了命的想護住孩子」。亦有網民站在中立角度說道「被歧視是真的，但是你要用邏輯讓她收口，而不是丟中國人的臉」。

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