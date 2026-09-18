印尼列車門夾貓尾！橘貓慘叫掙扎求生險斷尾　暖男神救援獲激讚

動物誤闖鐵路範圍往往險象環生！2026年9月4日晚，印尼雅加達發生1宗驚險的「夾貓」意外。1隻流浪橘貓企圖鑽入通勤列車車廂時，尾巴不慎被自動門緊緊夾住，小貓在車內驚惶掙扎，甚至企圖咬斷尾巴求生。幸好車內1名黑衣男乘客臨危不亂，冷靜處理，最終成功安撫小貓並協助其安全脫困。片段在網上流傳後引起熱議，在心疼小貓的同時，網民盛讚男子的處理手法冷靜機智。



1隻流浪橘貓企圖鑽入通勤列車車廂時，尾巴竟不慎被自動門緊緊夾住。（Threads@myoarki）

幸好車內1名黑衣男乘客臨危不亂，冷靜安撫小貓，成功安撫小貓並協助其安全脫困。（Threads@myoarki）

幸好車內1名黑衣男乘客臨危不亂，冷靜安撫小貓，並協助其安全脫困。（Threads@myoarki）

趁停站鑽車廂 橘貓尾被夾險象環生

綜合媒體報道，事發於9月4日晚間，印尼雅加達市中心的克拉瑪特站（Stasiun Kramat），1隻橘貓趁通勤列車停靠時企圖鑽入車廂，惟自動門關上時，小貓尾巴末端被緊緊夾在門縫之中。當車內乘客聽見貓叫聲時，列車已經開動，小貓整隻被夾在車門上，隨着列車向前行駛。影片可見，小貓不停用力扭身、回頭張望，又張口咬向被夾住的尾巴似欲脫身，喵叫聲悽厲、持續不斷，情況十分危急。

1隻橘貓趁通勤列車停靠時企圖鑽入車廂，惟自動門關上時，小貓尾巴末端被緊緊夾在門縫之中。（Threads@myoarki）

1隻橘貓趁通勤列車停靠時企圖鑽入車廂，惟自動門關上時，小貓尾巴末端被緊緊夾在門縫之中。（Threads@myoarki）

小貓不停用力扭身、回頭張望，又張口咬向被夾住的尾巴似欲脫身，喵叫聲持續不斷，情況危急。（Threads@myoarki）

小貓不停用力扭身、回頭張望，又張口咬向被夾住的尾巴似欲脫身，喵叫聲持續不斷，情況危急。（Threads@myoarki）

暖男挺身而出 用黑袋安撫防受傷

當時車廂內的乘客不敢輕舉妄動，站在門邊的1名黑衣男乘客見狀，未有嘗試強行拉開車門，而是蹲下穩住小貓身體，避免牠在列車行駛期間因慌亂掙扎而造成二次傷害。同時，他拿出隨身的黑色包包供小貓咬住，藉此轉移其注意力以減少扭動。極度驚慌的小貓一度咬到男子，但經過1輪安撫，小貓情緒逐漸平復，男子隨即用黑包將牠包住保護。

當列車駛至下一站龐多克賈蒂站（Stasiun Pondok Jati），車門開啟後，男子第一時間伸出手護住小貓，防止牠亂竄跌落路軌，小貓隨即順利脫困，落地後穿過欄杆跑到地面，看起來無大礙。

黑衣男乘客蹲下穩住小貓身體，避免牠在列車行駛期間因慌亂掙扎而再度受傷。（Threads@myoarki）

他同時以隨身的黑色包包讓小貓咬住，藉此轉移其注意力減少扭動。（Threads@myoarki）

他同時以隨身的黑色包包讓小貓咬住，藉此轉移其注意力減少扭動。（Threads@myoarki）

網民大讚黑衣男救援 質疑防夾感應

驚險影片引來大批網民留言，不少人直呼心痛：「聽到我心都疼」、「好心疼小貓，希望他沒事」。

車門重開一刻，男子即伸出手護住小貓，防止牠亂竄跌落路軌，小貓隨即自行掙脫，落地後穿過欄杆跑到地面，看起來無大礙。（Threads@myoarki）

車門重開一刻，男子即伸出手護住小貓，防止牠亂竄跌落路軌，小貓隨即自行掙脫，落地後穿過欄杆跑到地面，看起來無大礙。（Threads@myoarki）

事件亦引發網民對列車安全的討論，有人將矛頭指向車門感應器，質疑為何未有偵測到異物並重新開啟，有網民解釋，由於貓尾較為柔軟且體積小，未必能觸發車門感應器的防夾機制。有分析指出，若在列車行駛中強行拉開車門，可能會觸發列車的安全機制，輕則導致整列火車急停及嚴重延誤，重則令車門機件變形卡死，因此，像該名黑衣男子般以物件包裹動物減少掙扎，待列車到站後再作處理，才是對人畜皆安全的最佳做法。

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