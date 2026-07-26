颱風天兩隻貓被遺棄山上　網民怒斥無人性　女生救回家盼有人領養

颱風紅霞襲港下，天文台於7月26日凌晨一度發出9號風球，至早上7時10分改發8號風球，並在中午12時40分改發三號強風信號。不過颱風天竟有人棄養貓？有facebook專頁「小白與小黑救救山上狗群」7月25日發文指出，有人於颱風天棄養兩隻貓，影片見到兩隻貓似被棄在山上，救貓女生形容拍片時「兩個（貓）驚到唔郁」，她已將兩隻貓帶回家洗澡，盼有愛心人士領養。



網民批評棄養者，「唔要送畀人都好過打風掉出街，等佢自生自滅死X街」、「有啲人專喺惡劣天氣棄養，簡直有病」、「無人性，正X街」、「人在做天在看，等報應」，並讚樓主有愛心，「非常感激及衷心祝福！善有善報及功德無量！」。



facebook專頁「小白與小黑救救山上狗群」7月25日發文指出，有人於颱風天棄養兩隻貓。（fb專頁「小白與小黑救救山上狗群」圖片）

「棄養已經好X街，仲要打風天」。facebook專頁「小白與小黑救救山上狗群」於7月25日發相發片，見到兩隻貓伏在山上坑渠旁，即使樓主走近拍片、放了貓糧在旁亦一動不動，樓主表示「兩個（貓）驚到唔郁」。

颱風天兩隻貓被遺棄山上

樓主隨後拿了貓籠將兩隻貓救回家，其間路途險阻，形容「都幾重，抽住個籠爬1人高圍欄」。她又指出，兩隻貓都是「男仔，未絕育、已冲涼、好乖」，若有愛心人士願意領養，可WhatsApp 6400 8803聯絡。

影片見到兩隻貓似被棄在山上，救貓女生形容拍片時「兩個（貓）驚到唔郁」。（fb專頁「小白與小黑救救山上狗群」影片截圖）

樓主拿了貓籠將兩隻貓救回家。（fb專頁「小白與小黑救救山上狗群」圖片）

樓主指出，兩隻貓都是「男仔，未絕育、已冲涼、好乖」。（fb專頁「小白與小黑救救山上狗群」圖片）

網民斥棄養者：可以不愛但不可以傷害！

網民批評棄養者，「咁X街嘅嘢都做得出」、「打風先嚟掉出街，黐線㗎」、「俾人養開嘅掉出街同謀殺冇分別」、「咁可愛啲人都忍心棄養」、「可以不愛但不可以傷害！」。

網民感謝樓主將貓救回家，「感謝樓主拯救小可愛」、「感恩有你們救助可憐的貓貓！」、「謝謝你的善良」。

有網民猜測，「應該有不治之症先棄養，要盡快睇醫生先」，亦有網民說「無關天氣差嘅事，棄養本來就唔啱，諗清楚先養動物，養動物嘅嗰一刻起就要負責任」。

（facebook專頁「小白與小黑救救山上狗群」）

其他報道：有片！男童騎單車輾流浪貓遭問責說：對不起 母叫報警懲罰獲激讚

【虐畜／旺旺狗母子／流浪貓】內地近期接連發生未成年人士虐待動物事件，情況令人憂心，但仍有很多人願意為動物發聲，也有很多家長明白事理。廣東揭陽4名未滿14歲男童，於今年6月28日對流浪狗母「旺旺」及其3隻幼犬施以極端虐待，包括木棍狂毆打旺旺，又用棍棒活生生戳刺、打死3隻毫無反抗能力的幼犬，隨後又向滿身傷痕的旺旺潑灑汽油並點火焚燒。旺旺全身着火痛苦掙扎，最終慘烈哀嚎直至死亡。因內地未有虐畜相關法例，4名男童據稱被送往專門學校接受教育，而事件至今仍受到網民關注。



廣東揭陽4名未滿14歲的男童對流浪狗母子施以極端虐待。（網上圖片）

4名男童先用極端虐待手法殺死母狗「旺旺」及3隻毫無反抗能力的幼犬，惹來大量網民聲討。（網上影片截圖）

日前網上流傳影片，1名女司機直擊騎單車的男童故意用輸輾壓流浪小貓，女子立即挺身男童，走前問責。男童最初否認曾壓小貓，直到女子說「我可錄像了，你到底壓沒壓？」，男童被迫承認「只碰了牠一下」，女子隨即反駁「你是一下嗎，你是故意的好幾下」，最終迫得男童說「對不起」、「我知道錯了」。



男童的哥哥將母親叫到現場，母親得知後直說「別跟我講，直接打110（報警電話）帶走」，意指兒子應為自己的行為負責，要接受懲罰，其態度獲大量網民讚好。最終女司機不忍小貓流落街頭，決定將牠收養。有關影片在瘋傳，不少網民慨嘆「要是旺旺牠們能遇到這樣的女司機就好了」，亦有人指「有三觀正確的母親，孩子才知道自己錯甚麼」。



女司機目擊男童騎着單車多次故意用車輪輾壓小貓，立即邊拍片邊上前制止。（微博＠風的節拍器）

女司機目擊男童騎着單車多次故意用車輪輾壓小貓，立即邊拍片邊上前制止，而當時小貓仍在向男童示好。（微博＠風的節拍器）

男童騎着單車，被指多次故意用車輪輾壓小貓，拍片的女司機目擊整個過程，隨即上前制止。（微博＠風的節拍器）

起初男童一直曾壓小貓，直到女司機說「我可錄像了，你到底壓沒壓」，男童才承認「只碰了牠一下」，女司機隨即反駁「你是一下嗎，你是故意的好幾下」。（微博＠風的節拍器）

男童騎單車故意輾壓流浪小貓 女司機喝止

從網上流傳的影片可以看到，1名男童騎着單車，車輪旁邊有1隻小貓似在向男童示好，而鏡頭正在走近，拍片的女司機上前說：「你怎麼的？你是擱這（車輪）壓牠的嗎？」男童否認，,但另一把聲音踢爆道「弟弟，你這都多少回了？」。

女司機隨後追問男童的住址以及就讀學校，男童疑似害怕，說了句「對不起」。（微博＠風的節拍器）

男童起初仍繼續狡辯沒有壓小貓，女司機隨即反駁「我都看到了，你壓沒壓？」，男童依舊否認「我真沒壓嘛，我就看看」。直到女司機說出「我可錄像了，你到底壓沒壓？」，男童才無奈改口承認「只碰了牠一下」。女司機直斥「你是一下嗎，你是故意的好幾下」。

女司機更指着小貓說道「你看牠，餓得在吃石頭」、「牠也沒有欺負你，你為什麼要這樣對牠呢？」。（微博＠風的節拍器）

女司機更指著流浪小貓說道「你看牠，餓得在吃石頭」、「牠也沒有欺負你，你為什麼要這樣對牠呢？」。（微博＠風的節拍器）

男童淚水在眼睛打轉

女司機隨後追問男童的住址以及就讀學校，男童疑似害怕，說了句「對不起」。女司機隨即向男童進行生命教育，直說「是對不起的事情嗎？牠是小動物，知道嗎？你這樣子嚇牠，牠沒有辦法反抗你，你不能看牠反抗不了你，你就這樣去欺負牠，聽懂了沒有？」。男童終於輕聲地表示「我知道錯了」。

女司機隨即說出小貓有多可憐，「牠還這麼小，是不是？牠都沒有主人，牠在流浪，你這樣去壓牠，牠也很痛的，你看牠餓了，坐在這吃石頭，在吃什麼石子，牠也沒有欺負你，也沒有抓到你、沒咬到吧是不是？」男童自知理虧，眼淚在眼眶打轉。

男童的哥哥將母親叫到現場，女司機向其母講述事件經過，男童母親隨即說道「別跟我講，直接打110（報警）帶走」。（微博＠風的節拍器）

男童的哥哥將母親叫到現場，女司機向其母講述事件經過，男童母親隨即說道「別跟我講，直接打110（報警）帶走」，女司機形容男童母親明事理。（微博＠風的節拍器）

母親拒坦護兒子：直接打報警帶走

女司機發現流浪小貓腳上有異物，隨即質問男童「這是不是你沾的？」，男童否認。其後男童的哥哥將母親叫到現場，母親得知內情後，隨即說道「別跟我講，直接打110（報警）帶走」，意指兒子做要為行為負責，要受懲罰，女司機亦大讚「好在是位明事理的家長。其後女司機不忍小貓繼續流落街頭，直接把牠帶走收養，「走，回家」。

女司機不忍小貓繼續流落街頭，直接把牠帶走收養，「走，回家」。（微博＠風的節拍器）

拍片的女司機不忍小貓繼續流落街頭，已經將牠收養。（微博＠風的節拍器）

拍片的女司機不忍小貓繼續流落街頭，已經將牠收養。（微博＠風的節拍器）

網民熱議：幸好是遇到這位女司機

事件上傳到社交平台後迅速引起熱議，有人指「小貓被欺負了也沒有走開，牠不會以為男童是陪他玩的吧？」、「什麼都不懂得小小貓，幸好是遇到這位女司機」、「這位女司機好棒」。許多人讚賞男童明親明事理，「她知道兒子做錯，沒有說甚麼『他只是個孩子』，而且贊成大力懲罰，那孩子日後才知道錯甚麼」、「家長同意孩子錯了，有時比孩子犯錯更最重」。

不少網民想起揭陽「旺旺狗母子被殺」事件，感慨道「要是旺旺牠們能遇到這樣的女司機就好了」、「為什麼那幾名男童虐狗的時候沒有這樣的人出現？」、「但凡當時有路人這樣教育那幾名男童都不會發生這種事了」。

（微博）