搭飛機遇噁心男！除鞋慘被腳板「對正」　網民揭印度文化：是羞辱

滿心歡喜遊印度，還未下機先遇「衝擊」？台灣有男生乘坐飛機前往印度旅遊，但遇旁邊1位印度男乘客脫鞋，屢次將腳板對他方向，又將頭捱靠他座椅一方，令他直言「很崩潰」。



有留言指出印度人1個傳統，認為樓主明顯被對方侮辱，「印度人視腳底為身體最『不潔』的部位，一般情況下絕對不會腳底朝向對方」、「我以前去印度出差同事也千叮萬囑叫我開會議時千萬別（翹）二郎腿，二郎腿會引發不必要衝突」。



台灣有男生前往印度旅行，在飛機上遇到噁心印籍男乘客，發文直言感到崩潰。（「threads＠7ai._213」圖片）

印度男乘客除鞋 慘被腳板「對正」

該男生在threads發帖，指搭乘前往印度的航班上，遇到旁邊印度人不斷將腳伸往其方向，不禁直言「我很崩潰」。他上傳照片顯示，當時正搭乘飛機前往印度首都德里（Delhi），其右方男乘客脫下鞋子，樓主慘被對方右腳腳板底「對正」，該男乘客腳趾甚至觸碰他座位前方的置物袋；而男子睡覺時亦將頭完全捱靠樓主方向，令他要稍微瑟縮角落。

該男生搭乘飛機前往印度首都德里。（「threads＠7ai._213」圖片）

該印度男乘客脫下鞋子，將腳板對向樓主，腳趾甚至觸碰他座位前方的置物袋。（「threads＠7ai._213」圖片）

印度男睡覺時，甚至將頭完全捱靠樓主座椅一方。（「threads＠7ai._213」圖片）

印度機場奇景 這樣區分男女廁！

但樓主及後又分享趣聞，稱到埗印度機場後，發現為了有效地區分男女洗手間，機場竟在廁所門外張貼2名男女「大臉」照片，見狀即時被嚇到，覺得此舉實在難以理解。

印度機場為了區分男女廁，在廁所門口張貼2男女「大臉」照片，樓主瞬間被嚇到。（「threads＠7ai._213」圖片）

去印度旅遊等同「花錢買難受」？

有網民直指樓主根本自討苦吃，「正常人誰去印度，活該」、「花錢找罪」，又分享曾遇無禮印度人經歷，「之前旁邊坐印度人，手臂一直靠過來，還好後來空服員幫我換位置」。

知情網民揭印度人傳統：腳底朝向人是侮辱

有網民透露其友人嫁給印度人，形容男乘客行為明顯是在羞辱樓主，「印度人很注重腳底不能向別人的傳統，因為印度人視腳底為身體最『不潔、最低』的部位，一般情況下絕對不會腳底朝向對方，所以把腳底指向他人，常被認為是在『把低賤的東西對着對方，是羞辱別人的方法』」、「我以前去印度出差同事也千叮萬囑叫我開會議時千萬別（翹）二郎腿，二郎腿會引發不必要衝突；印度人就是這樣，他看你沒反應就會認為你是軟茄子」。

網民勸喻：勿歧視

不過有留言覺得任何情況下，都不應帶有歧視，「為什麼去印度就是活該呢？世界上有（約）200個國家，何必要貶低有冒險精神的人呢？我8年前去過印度，為了七大奇蹟的泰姬陵，的確很有挑戰性，但並不後悔」。樓主亦回覆網民，透露他是跟隨學校旅行前往印度，因為想和好友一起出國，以及想見識不一樣的國家，即使預料到印度會遇各種情況，但仍表示「這是很酷的體驗」。

（threads＠7ai._213）