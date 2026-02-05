飛機無品大叔赤腳踩住這東西被公審 有網民稱常接觸：嘔心死了！
撰文：喬納森
出版：更新：
坐交通公具要顧己及人保持衛生。有女網民在網上發相，拍到飛機上有男子，赤腳踩機上的雜誌，令人感到嘔心，她奉勸搭乘飛機避免拿機上雜誌觀看。不少網民都鬧「惡心死了！自私的人」、「我真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻，我要吐了，到底為什麼都有這樣的人啊」。
有女網民在Threads上發相，拍到在航班上，有男乘客脫下皮鞋，將座位前的雜誌放在地上，赤腳踩在雜誌上，十分無品。樓主勸其他人避免拿來看，「因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌」。
有常看雜誌網民感崩潰：我要吐了
不少網民都鬧爆，「隔着熒幕都聞到味道了」、「X，我都會讓我小孩看」、「X的，我就知道，所以一上飛機我就什麼都不碰」、「恐怖，他嫌地上髒，別人覺得他的腳更髒，難怪會看到有人上飛機全程戴拋棄式手套」、「麻煩跟空姐反映把這本丟掉了」 。有人亦遇過「上次搭飛機去韓國，旁邊的韓國媽媽看雜誌是一邊沾口水一邊翻頁」。
