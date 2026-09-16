施政報告│租置計劃或重推！公屋輪候者嘆不公　網民籲勿售1類單位

【施政報告2026／租置計劃／租者置其屋計劃／重推租置公屋／公屋出售／5年計劃】特首李家超新一份《施政報告》今日（9月16日）公布，會否重推公屋租置計劃再度成為焦點。《香港01》消息指出，相關調研已招標，最快今年有研究結果，不過，調研並非以推出計劃為目的，視乎結果而定。但網民意見兩極，更有網民認為有1類公屋單位不可納入租置計劃。



特首李家超新一份《施政報告》會否重推公屋租置計劃再度成為焦點。（資料圖片）

租置計劃容許公屋租戶低廉價錢購買所居住單位

租置計劃容許公屋租戶以扣除地價的低廉價錢購買所居住單位，以2023年租置計劃回收單位為例，售價最平14萬元至最貴123萬，如選擇十成按揭，只需支付2,500港元申請意向金，就可以「零首期」上樓。租置計劃曾於1998年至2005年期間推行，但之後一直未有再推出新單位，故社會一直關注當局會否重推租置計劃。

租置計劃容許公屋租戶以扣除地價的低廉價錢購買所居住單位。（資料圖片）

公屋輪候者嘆不公平 網民籲不要推售1類單位

消息一出，網民意見兩極，有人支持重推租置計劃，認為可幫助公屋「富戶」上樓，向上流動，但明言不希望推出樓齡太舊的公屋單位作租置計劃：

「非常好，社會底下層可升級，住所穩定，多人會生BB，會做事有衝勁，真是好事」



「贊成，當然好啦，二，三十年樓齡不算舊，外面四，五十年樓齡都賣萬幾蚊1呎打工仔買不起，積成二，三十年公屋出售，愈快愈好」



「重推係好但唔好賣超過20年樓齡公屋」



「公屋真係好多問題……鄰居，維修，結構，水管全部都係要考慮，太舊真係唔會諗囉」



「是，推十年左右先會多人買，二、三十年嗰啲，人哋計過條數唔化算，好多唔買，想賣得的多啲一定要推樓齡短的」



有網民支持重推租置計劃，但亦有網民擔心影響樓市，亦對公屋輪候者不公平。（資料圖片）

不過亦有網民不支持重推租置計劃，擔心會影響樓市，也對輪候公屋的人不公平：

「又犧牲公屋輪候人士去補貼租戶（富戶）做業主，平價購買政府公帑資產，交通方便配套完善嘅納稅人物業，平價出售現有已享受平租租戶，非常之不公平，特別對輪候多年未上樓人士。公屋輪候冊輪候年期只會有增無減，現有租戶係既得利益者，自然舉腳贊成，但輪候人士又要支付以年為單位嘅時間作為代價」



「私樓大跌」



「又送錢畀公屋住戶，中產就乜都無」



「住公屋住劏房就會贊成，住私樓住丁屋就會反對」

