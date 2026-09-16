施政報告生育政策│延長派$2萬等6大措施　網民：必須先解決1問題

【施政報告2026／懶人包／香港生育政策／生育津貼／補助／懶人包】政府統計處最新數字顯示，2025年中至2026年中有2.97萬名嬰兒出生，較10年前下跌一半，更首次跌穿3萬水平。為鼓勵生育，特首李家超今日（9月16日）公布最新一份《施政報告》，提出多項措施，包括「新生嬰兒2萬元獎勵金」將會延長3年，並提高之後的新生兒獎勵金、提高子女免稅額、印花稅減免，以及獲居屋優先配屋與按揭優惠等。



不過網民對這些措施意見兩極，認為要鼓勵生育，必須先解決1個問題。



《施政報告》提出多項措施鼓勵生育。（示意圖）

《施政報告2026》香港生育政策│新生嬰兒2萬元獎勵金

《施政報告》提出「新生嬰兒2萬元獎勵金」將會延長3年，同時提高第2名或之後新生兒獎勵金，即今日（9月16日）起出生的第2名或以後的子女，該名新生嬰兒獎勵金由2萬元提高至3萬元，為期3年。

《施政報告》提出「新生嬰兒2萬元獎勵金」延長3年，同時提高第2名或之後新生兒獎勵金。（資料圖片）

《施政報告2026》香港生育政策│提高子女免稅額

政府今日（9月16日）起提高子女免稅額，今日起出生的第2名或以後的子女，相關免稅額會由14萬元提高至16萬元，2026/27課稅年度起生效。

《施政報告》提高子女免稅額。（資料圖片）

《施政報告2026》香港生育政策│印花稅減免

住屋方面，《施政報告》提出推出印花稅減免，合資格家庭在生育前1年或後2年內購買住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅，條例修訂草案通過後生效。

《施政報告》提出推出印花稅減免鼓勵生育。（資料圖片）

《施政報告2026》香港生育政策│居屋優先配屋與按揭優惠

生育子女的家庭可獲居屋優先配屋與按揭優惠，由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%，減少首期負擔，即與綠表申請者相同。

生育子女的家庭可獲居屋優先配屋與按揭優惠。（資料圖片）

《施政報告2026》香港生育政策│托兒、託管服務

托兒方面，政府將增建3所資助獨立幼兒中心，預計於2030年年底前額外提供約1,800個零至3歲兒童日間照顧名額。另外，由2027/28學年起，「在校課後託管服務計劃」會恆常化，不設限額。政府也會加強學前兒童課餘託管服務專業支援，提供接送服務。

《施政報告2026》香港生育政策│醫療、免費孕前、產前及產後班組服務

基層醫療署會逐步在全港各地區康健中心和康健站提供免費孕前、產前及產後班組服務。醫管局會在未來3年逐步增加體外受精服務名額至每年1,900個。而香港家庭計劃指導會在今年內推出宣傳鼓勵健康生育。

《施政報告》生育政策引來網民熱議，意見兩極。（資料圖片）

網民指必須先解決1個問題：派錢谷生育無用

《施政報告》生育政策引來網民熱議，有人表示支持，可減輕部份人生育壓力：

「始終可以減輕生育壓力」



「點都好過冇」



不過亦有網民認為對鼓勵生育作用不大：

「派錢谷生育是無用的，失業率高，無錢生活都有問題，無將來怎會還想生兒育女，市民沒有安居樂業。必須對症下藥」



「用$可解決生育？畀返$2500你先講啦」



「預咗學生津貼一定無，仲叫人生仔，真係天生天養」



「2500書簿都cut，12年教育都3皮喇」



「就算你派到錢，你都派不到希望」



「只有重推租置先會係巿民幸福感，基層有機會有自己嘅物業」



「派消費券仲好」



「有心就每月$2000到三歲，咁先幫到真正有需要嘅人」

