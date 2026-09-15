有片│港鐵爭位爆爭執！中環女全英文開火　大媽大叔：香港人恥辱

港鐵座位有限，乘客宜互諒互讓，切勿為爭位心浮氣躁而爭執。本港社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵港島綫列車車廂有1名身穿綠衣的女子與1對夫妻因爭位坐問題爭持不下，其間綠衣女不斷以英文「開火」。夫妻不滿綠衣女講英文，批評「慳啲啦你！講英文！扮晒嘢」，直斥對方是「香港人的恥辱」，綠衣女則反嗆「講英文犯法啊？」。影片最後見到該綠衣女收聲，於中環站下車，惟夫妻仍然「勞嘈」。而雙方爭吵惹來車廂乘客圍觀，並有乘客「竊笑」。



事件引來網民熱議，「咩事而家啲人咁躁底，下下都想開拖咁」，又認為香港是國際都會，講英文沒有問題，「點解香港唔講得英文？」。另有不少網民錯重點，關注車上乘客反應，「大家都忍笑忍得好辛苦」。



港鐵車廂有1名穿綠衣的女子與1對夫妻因爭位坐問題爭吵。（Threads@bryan_tt__）

「地鐵係咪唔講得粗口？」有乘客於Threads發布影片，顯示港鐵港島綫列車車廂內，有1名穿綠衣的女子與1對中年夫妻以中文及英文爭執，原因是「爭位坐」。

【影片直擊】港鐵爭位坐爆罵戰！中環女英文開火 被中年夫婦批「扮晒嘢」：嚟香港講英文！走啦！

影片長約1分鐘，看到港鐵列車車廂內，1名穿白衣大叔正激動地責罵，「我都唔出聲喇，妳仲喺度嘈？有無搞錯啊妳！」，身穿綠衣的女子則以英文反問「Who are staring at me?」（誰在盯着我看？）」。見大叔情緒激動，坐在座位、旁邊戴眼鏡的女子相信是其妻子，勸喻「唔好嘈喇」，並把大叔拉到旁邊座位坐下。

綠衣女以英文「開火」，大叔及妻子則以中文回擊。（Threads@bryan_tt__）

綠衣女以英文「開火」，大叔及妻子則以中文回擊。（Threads@bryan_tt__）

綠衣女以英文「開火」，大叔及妻子則以中文回擊。（Threads@bryan_tt__）

中年夫婦：喺度講英文，香港人恥辱 綠衣女反駁：講英文犯法啊？

不過大叔似乎仍未平復，批評綠衣女「都離晒大譜嘅真係！」，綠衣女聞言轉以中文反駁「離咩譜啊！你頭先無鬧我啊？X你個肺吖」。大叔隨即揶揄「（原來）識講中文，妳睇下妳！」，綠衣女解釋自己「中文英文都懂」，這時眼鏡女不滿綠衣女說英文，「加入戰團」指摘「慳啲啦妳！講英文！走啦！嚟香港，喺度講英文！」，綠衣女則反嗆「講英文咁又點啊？講英文犯法啊而家？」。

綠衣女與大叔及大媽爭執。（Threads@bryan_tt__）

綠衣女與大叔及大媽爭執。（Threads@bryan_tt__）

綠衣女多番以英文開火，大叔斥責「妳扮晒嘢喺條街度！扮咩嘢啫你而家？扮英文講英文做咩啫你而家！」，綠衣女重申自己懂得中文和英文，惟眼鏡女稱「係人都識講BOTH（中文及英文）啦，慳啲啦妳！」。

雙方爭吵一段時間後，綠衣女舉中指泄憤，然後走到車門準備下車，大叔繼續批評對方「扮晒嘢」，其妻更揶揄「簡直係恥辱啊，香港人嚟講，喺度講英文」。

雙方爭吵一段時間後，綠衣女走到車門準備下車，大叔繼續批評對方「（講英文）扮晒嘢」。（Threads@bryan_tt__）

全車乘客圍觀竊笑

影片最後，列車駛到中環站，綠衣女下車，但大叔仍然「勞嘈」。而雙方爭吵期間，其他乘客圍觀，並有不少乘客「竊笑」。

雙方爭吵一段時間。（Threads@bryan_tt__）

雙方罵戰引來乘客圍觀，現場有人竊笑。（Threads@bryan_tt__）

網民：點解香港唔講得英文？

事件引來網民熱議，認為港鐵車廂內不宜爭執，又指香港是國際都會，說英文是平常事：

「成個車廂嘈到XX」



「點解香港而家啲人會搞成咁？」



「咩事而家啲人咁躁底，下下都想開拖咁」



「香港唔係國際都會？講英文好正常！唔識講英文先話人扮嘢！」



「點解香港唔講得英文？」



全車乘客反應成網民焦點：食花生食到好開心

另有不少網民「錯重點」，關注其他乘客反應：

「大家都忍笑忍得好辛苦」



「睇人X街最精神，所以佢笑！」



「食花生食到好開心」



「未見過一條鬧交片，同時可以咁多事發生喺其他路人身上」



港鐵範圍作出騷擾乘客行為可罰款5,000元

根據港鐵附例第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@bryan_tt__）