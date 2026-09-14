iPhone 18 Pro內地預售秒殺　酒紅色最受歡迎　網喊：根本搶不到

iPhone 18 Pro系列近日在中國內地正式開放預售，掀起搶購潮，其中「勃艮第酒紅色」（港稱布根地紅色）最搶手，不少內地消費者直呼「根本搶不到」，甚至有人不斷刷新頁面，等到成功進入時已經顯示缺貨。



「勃艮第酒紅色」最搶手

綜合內媒報導，根據第三方平台數據，iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅色成交均價約1萬2799元（人民幣，下同），較官方價格上漲1800元、漲幅16.4%；同容量銀色版本成交均價更達1萬3999元，漲幅達27.3%。

有網民P圖惡搞iPhone 18 Pro系列新酒紅配色：

iPhone 18 Pro的溢價幅度相對較低，256GB勃艮第酒紅色與銀色版本成交均價，均約1萬999元，較官方價格增加1000元、漲幅10%；冰川藍256GB成交均價約1萬1499元，溢價1500元。此外，1TB勃艮第酒紅版本成交均價達1萬6699元，仍比官方價格高出1200元。

另一款話題機型、蘋果（Apple）首款摺疊機iPhone Duo的預售行情，則更加誇張，截至9月12日下午4時，第三方平台已有星光銀256GB版本成交，價格主要約為2.1萬至2.3萬元。

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