Suica新吉祥物候選　眼神空洞被罵「食人兔」？　憑二創翻盤爆紅

JR東日本（JR East）於9月8日公布替換營運25年、預計2027年3月底「退役」的Suica企鵝吉祥物，並推出3個候選方案進行公開投票，截至9月23日止。起初，被網民指眼神空洞、像「會食人」的B案紫色兔子慘遭一面倒負評；豈料發表當晚起，網上湧現大量二創插畫與AI生成短片，將其翻盤為熱門迷因，令惡評一夜之間逆轉為「越看越可愛」。



JR東日本（JR East）於9月8日公佈替換企鵝吉祥物，並推出3個候選方案進行公開投票，截至9月23日止。（網上截圖）

延伸閱讀：日本拉麵店封殺Chiikawa「吉伊」惹二創 網民嘲：其他角色可入了

Suica新吉祥物投票候選名單

日本交通卡Suica知名吉祥物企鵝（Suicaのペンギン）將於2027年3月31日「畢業」，新角色於翌日接棒。JR東日本9月8日公布3個設計，並在同日開始供大家投票。

根據JR東日本公開的最終候選名單，3個方案各有特色：

•A案：1隻從頭部至尾巴擁有1條貫穿線條的柔和松鼠。

1隻從頭部至尾巴擁有1條貫穿線條的柔和松鼠。（X@JREast_News）

•B案：1隻擁有長耳朵與紫色身體的兔子，表情似笑非笑、帶有一絲無表情的詭異感。

1隻擁有長耳朵與紫色身體的兔子，表情似笑非笑、帶有一絲無表情的詭異感。（X@JREast_News）

•C案：1隻橙色、貌似猴子的生物，小袋子裡還裝著1隻小鼴鼠。

1隻橙色、貌似猴子的生物，小袋子裡還裝著1隻小鼴鼠。（X@JREast_News）

由於前任Suica企鵝深得人心，投票初期3個方案均遭冷淡對待，其中B案更被網民無情洗版，指其「太恐怖」、「像會把人吃掉」。

由於前任Suica企鵝深得人心，投票初期3個方案均遭冷淡對待。（資料圖片）

二創創作潮爆發 惡評一夜逆襲

反轉發生在發表當晚。社交網絡上突然出現大量以B案為主題的二創作品，包括將其畫成大毛絨玩偶、驚悚風插畫，甚至出現卡片預覽圖、suica宣傳海報、以及AI可愛短片。

社交網絡上突然出現大量以B案為主題的二創作品。（X影片截圖）

社交網絡上突然出現大量以B案為主題的二創作品。（Ｘ＠subnos）

社交網絡上突然出現大量以B案為主題的二創作品。（Ｘ＠suicarabbitcto）

社交網絡上突然出現大量以B案為主題的二創作品。（Ｘ＠suicarabbitcto）

社交網絡上突然出現大量以B案為主題的二創作品。（X影片截圖）

這種強烈的「不協調感」意外提供了絕佳的二創與網絡迷因（Meme）素材，網民態度迅速翻盤，紛紛表示「看久了居然變可愛」、「現在眼裡只有B案」。比起完美的可愛角色，帶有怪異衝突感、能引發大眾二次創作與惡搞的角色，意外「現象級」爆紅。不過，也有報道指部份網民發起「叛逆投票」，故意灌票給B案以表達對更換企鵝的不滿。

社交網絡上突然出現大量以B案為主題的二創作品。（X@kumangot）

延伸閱讀：趣一趣|日清元祖雞汁泡麵吉祥物大變身 切出夏天狂野「菠蘿雞」

網絡怪異吉祥物網絡爆紅先例 大阪萬博「脈脈」萬人嫌變神明

這種「由嫌棄變神明」的翻盤戲碼並非首次上演。據東洋經濟Online報道，2022年大阪·關西萬博公開官方吉祥物候選案時，全身紅藍相間、長著多隻眼睛的「脈脈」（ミャクミャク/Myaku-Myaku）初期亦被酷評為「嘔心」、「恐怖」、「小孩看到會哭」。

大阪·關西萬博公開官方吉祥物「脈脈」。（大阪·關西萬博官網）

然而其異形造型迅速成為網絡迷因，甚至被網民戲稱為「請殺了我吧君」（コロシテくん），隨後衍生出無數二次創作與神話風畫作，最終搖身一變成為人人推崇的「脈脈大人」，人氣居高不下。

相關報道：烤羊店雙羊越獄！隧道內迷路激似模型 老闆捉回承諾不殺當吉祥物