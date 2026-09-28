古代國慶連休3天？唐玄宗千秋節開創官民放假　一文拆解千年演變

現代人提及「國慶」，聯想到的往往是法定長假期、閱兵儀式或建國紀念等等，但這個詞的源頭，原本只是「國家有喜」的泛指。西晉文獻已見「國慶」一詞，說的是國家層面遇有喜事，譬如新君登基、征伐凱旋，值得舉國歡慶；但這只是一個描述性的說法，既非固定節日，也尚未繫於帝王誕辰。



真正把帝王的「個人生辰」這種原本屬於皇室內務的私事，升格為全國放假、官民同樂的法定節日，要遲至唐代；再到明清「萬壽節」推出大赦、減免賦稅、千叟宴等福利，皇室喜事一步步被包裝成全民盛典。這套將帝王生日轉化為全民慶典的邏輯，延續了上千年，而帝王生日被徑稱為「國慶」本身，正是私事公辦的最佳寫照。直到現代，「國慶」才徹底剝離帝王色彩，轉化為全體國民的法定紀念日。



陸機在《五等論》寫下「國慶獨享其利，主憂莫與共害」。（AI生成圖片）

《五等論》：「國慶」初為國家喜事

時間回到一千七百多年前的西晉，文學家陸機在《五等論》（通稱《五等諸侯論》）寫下「國慶獨饗其利，主憂莫與共害」，「饗」為享食、享受之意，今多通作「享」。當時所謂的「國慶」，說的是國家遇有喜慶大事，新君登基、戰功祥瑞皆屬此類，是描述局勢的泛指，而非後世那種專指帝王誕辰、或把皇室私事抬舉為全民節慶的用法。

值得注意的是，西晉時「國慶」既不特指帝王生日，當時的帝王誕辰也還只是宮廷內部的賀儀，遠未成為全民同慶的節日。對於尋常百姓而言，宮牆內部因國家大事而起的歡騰笙歌，跟田間莊稼並無直接關係；但這層「國家之慶」的語義，仍為日後帝王將自己的生辰塞進「國慶」框架，埋下了伏筆。

當時所謂的「國慶」僅指帝王的私家喜事，如皇帝登基。（AI生成圖片）

當時所謂的「國慶」僅指帝王的私家喜事。（《東宮》電視劇截圖）

「千秋節」：玄宗生日變首個放假的「國慶節」？

這種將帝王生日升格為全民節慶的作法，直至唐代才出現重大突破。開元十七年（公元729 年），唐玄宗李隆基登基第17年，時年45歲（虛歲；以周歲計則44）。朝臣聯名上表，奏請將八月初五玄宗誕辰設為「千秋節」，取千秋萬歲之意。玄宗從之，隨即下詔將此日「著之甲令，布於天下」，規定「天下諸州咸令宴樂，休假三日」。

布於天下，咸令宴樂，休假三日。 唐玄宗下詔

這道詔令締造了中國歷史記載中首個具備法定假期性質的帝王生日節慶，將個人誕辰國家化，前後連休3天。長安城興慶宮花萼相輝樓前，百官敬獻金鏡，市井巷弄張燈結綵，民間奔走把酒言歡。統治者順理成章將個人權威植入民俗節慶記憶，也讓「帝王生日即國慶」的觀念自此定調。

古代皇帝過生日發放哪些福利？

單靠假期並不足以凝聚民心，要讓臣民同慶，朝廷必須拿出實質福利。司法與財政層面，每逢新帝即位或帝王逢整旬（每屆滿十歲，如五旬、六旬）大壽的「萬壽節」，朝廷往往頒布大赦令，除謀反等極刑大罪外，普通輕罪犯人得以重獲自由，並減免當年度田賦與徭役，基層農戶大享其利。這類大赦與減免多見於特大慶典，並非每年誕辰必行。

康熙帝舉辦「千叟宴」，邀請數千名65歲以上的官員與平民長者免費入宮享用佳餚。（AI生成圖片）

到了明清兩代，「萬壽節」的儀節規模與社會參與度更加空前，與元旦、冬至並列為清宮「三大節」。京城主要幹道搭起數里彩棚上演免費戲曲，官府設點發放糕點喜糖；節日期間民間禁止屠宰、官府不理刑名。根據故宮博物院官方檔案記載，康熙帝曾於暢春園舉辦「千叟宴」，邀請全國數千名 65 歲以上的官員與平民長者免費入宮享用佳餚，並賜予銀牌與鳩杖，將尊老名義與帝王恩德深度結合。

千叟宴由康熙首創並定名，其後經乾隆、嘉慶兩朝續辦，清三代前後共舉行四次；首次千叟宴恰逢康熙六旬萬壽，多借萬壽節舉行，但乾隆五十年、嘉慶元年之千叟宴並非純因萬壽節，而是清廷籠絡人心的敬老盛典。

京城主要幹道搭起數里彩棚上演免費戲曲，官府設點發放糕點喜糖。（AI生成圖片）

皇家私事為何能演變成全民慶典？

這場延續千年的皇帝誕辰慶典暗含統治玄機。朝廷將帝王個人喜事轉化為社會資源的階段性再分配。透過釋放假期、賦稅讓渡與民俗賞賜，原本肅穆威嚴的皇權被轉譯為溫情恩賜。平民在享有3日假期與街頭歡慶的同時，無形中認同了「天子即國家」的權力架構。

北京天安門廣場舉辦國慶升旗儀式。（新華社）

直至1949年中華人民共和國成立，「國慶」才徹底脫離帝王私事範疇，轉變為紀念國家誕生與人民主權的法定紀念日。長安城千年前的盛宴街燈早已熄滅，但節慶文化背後關乎利益讓渡與認同的演變脈絡，至今依然深刻影響現代社會。