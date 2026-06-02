台捷運醉漢不滿妻打電話　狠將行李箱掟落路軌　列車急煞險釀巨災

台灣新北市淡水竹圍捷運站於6月1日晚間發生一起離譜事件，一名31歲印尼籍男子酒後因不滿妻子不斷講電話，情緒失控之下，竟在下班尖峰時段將行李箱狠狠砸向軌道，導致準備進站的列車緊急煞車，所幸無人傷亡，但事件造成雙向列車暫停行駛，警方在半小時內將嫌犯逮捕。



事發當時正值下班時間，捷運月台擠滿等待上車的乘客，眾人看著列車即將進站，卻在一瞬間，站在前方的男子突然將紫色行李箱高舉，用力朝軌道拋去，列車當場緊急煞車。有目擊乘客表示，事發太過突然，所有人根本來不及反應，直呼太可怕了。

這起事件發生在竹圍捷運站2號月台往象山方向，時間為1日晚間7點29分左右。據了解，該名印尼籍男子酒後與妻子搭乘捷運，等車期間因不滿太太一直打電話，情緒激動失控，抓起行李箱就拋向鐵軌區。因有人惡意丟擲行李箱，列車被迫暫停行駛，需花一段時間確認安全後才能恢復正常運作。

警方將夫妻兩人與行李箱帶回警局。（台灣警方）

轄區警方接獲報案後立即展開追查，調閱監視器鎖定嫌犯行蹤，並在半小時內順利找到這對男女。捷運公司也派員檢查軌道及列車，確認沒有損害情況。竹圍派出所所長黃聖文表示，發生旅客將行李丟擲至捷運軌道事件，造成捷運列車短暫停駛，分局獲報後立即派員到場處理，並迅速調閱監視器展開追查。

該名男子的行為不僅違反台灣大眾捷運法，可處1萬元（台幣，下同，約250港元）以上100萬元（約25萬港元）以下罰鍰，更涉犯公共危險罪，已被警方帶回偵辦。這起事件影響淡水至象山間的列車至少10分鐘，男子不僅破壞了與妻子的感情，還得為一時衝動付出法律代價，而這驚險的一幕，也讓當時月台上的所有乘客嚇出一身冷汗。

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