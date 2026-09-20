九巴阿伯食醋浸薑片抹乾淨！目擊者質疑：倒瀉點收科？　網民熱議

乘搭公共交通工具理應嚴禁飲食，但法理之內，有時亦不外乎人情。有九巴乘客匿名在Facebook群組「上水人大聯盟」上載影像和照片，批評1名老翁在九巴車廂進食醋浸薑片，「陣味可以不計較，但係咁滿一大樽，開車途中晃動得犀利，成樽倒瀉黐笠笠你點收科？」，樓主同時批評阿伯用手進食，引發衞生疑慮。樓主表示這是首次目睹相關情況，並形容涉事老翁不似「暈車浪」，其進食行為更「持續咗兩個站，佢夠喉先蓋好個樽」。



根據樓主上載影像和照片，老翁的確將一個盛有大量啡紅色液體及片狀食物的玻璃樽放在旁邊座位，然後開蓋，多次直接伸手從樽內取出食物進食，巴士行駛期間多次出現搖晃，可能有液體濺出，但老翁其後有取出紙巾抹淨座椅和樽口。



老翁的確將醋浸薑片玻璃樽放在旁邊座位，多次直接伸手入樽。（Facebook群組「上水人大聯盟」影片截圖）

帖文引來許多網民留言，部份人批評片中老翁行為：

「自私」



「當面鬧佢，仲有同車長講」



「你鬧佢都唔會變」



老翁在巴士車廂內進食。（Facebook群組「上水人大聯盟」影片截圖）

但亦有人反而勸籲樓主多加體諒：

「人哋可能真係暈車浪！仲要漏咗啲汁出嚟，自己抹返乾淨！咁都要擺上網！」



「你有道理就唔使匿名啦」



「咁你唔直接問？」



老翁取紙巾抹乾淨樽口及座位。（Facebook群組「上水人大聯盟」影片截圖）

根據九巴官網，參考自《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為所有乘客的安全及舒適着想，乘客嚴禁於車廂內飲食、吐涎或丟棄垃圾，以保持車廂清潔。

樓主放大畫面，可見液體隨巴士行駛而搖晃。（Facebook群組「上水人大聯盟」影片截圖）

（Facebook群組「上水人大聯盟」）