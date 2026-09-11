有片│九巴集體逃票？將軍澳4男中門上車無付款　車長霸氣KO獲激讚

巴士集體逃票？本港社交平台Threads流傳影片，指98號九巴駛到將軍澳隧道轉車站時，有至少4名男子無視規矩及排隊隊伍，未有拍卡付款便從「中門」車門衝上車，司機發現後，即時要求這些男子下車再排隊在車頭拍卡上車。



事件引來網民熱議，紛紛批評這些男子離譜，又讚揚司機做得好，「司機好嘢，應該要表揚下車長」、「興搭車唔畀錢？」、「好好排隊上車係最基本的規矩和禮儀」。



98號九巴駛到將軍澳隧道轉車站時，有至少4名男子無視規矩及排隊隊伍，未有拍卡付款便從「中門」車門衝上車。（Threads@2059_dayday6）

乘搭巴士必須按規矩排隊及付款。有網民於9月9日在Threads發布影片，顯示98號九巴駛到將軍澳隧道轉車站時，有多名男子未有排隊，從中間車門上車，亦未有拍卡付款。

【影片直擊】九巴疑現「集體逃票」！將軍澳4男子中門上車無拍卡

從影片看到，當時車廂站滿乘客，有至少4名男子從中間車門上車，在乘客中穿插。這時相信是巴士司機的聲音表示，「喺後面上啊？」。

至少4名男子從中間車門上車，在乘客中穿插。（Threads@2059_dayday6）

至少4名男子從中間車門上車，在乘客中穿插。（Threads@2059_dayday6）

至少4名男子從中間車門上車，在乘客中穿插。（Threads@2059_dayday6）

4男子被司機趕下車再排隊拍卡上車

行最前頭的男子疑解釋從中門上車原因後，司機說「你都唔想（中間車門上車）？我諗住叫佢哋褪前啲喎」。男子聞言回應「褪前啲囉」後，4名男子從中門下車，在巴士站排隊。

司機發現後，把4名男子趕下車再排隊拍卡上車。（Threads@2059_dayday6）

司機發現後，把4名男子趕下車再排隊拍卡上車。（Threads@2059_dayday6）

司機發現後，把4名男子趕下車再排隊拍卡上車。（Threads@2059_dayday6）

樓主補充，這班是早上7時50分至8時由將軍澳開出的98號九巴常規班次，「正常後面隔2分鐘會有班特別車0830由牛頭角開出，過咗觀塘都仲有位剩，所以其實將軍澳轉車站嘅人唔會上唔到車」。

樓主又說，在將軍澳隧道轉車站乘客下完車，其他乘客會行入車廂，惟自從9月開始，總會有人由「後門（中間車門）衝上車，去到百勝角就施施然落車，到今日（9月9日）司機終於忍唔住，叫返佢哋排隊再喺車頭拍卡上車」。

網民指摘4名男子離譜。（Threads@2059_dayday6）

網民批4男子離譜 讚司機做得好

網民看過影片後紛紛批評4名男子離譜，讚司機「做得好」：

「司機好嘢，應該要表揚下車長」



「好好排隊上車係最基本的規矩和禮儀」



「一向後門上車嘅潛規則都係，一係車頭拍卡先再上車，一係落車補返車費，點解之前香港人一直都做到，而家班人又做唔到？」



「香港新文化」



「真係識搵着數」



「興搭車唔畀錢？」



「香港人記得團結，要鬧爆啲無品行為」



巴士「逃票」可罰款及監禁。（Threads@2059_dayday6）

巴士「逃票」不付車費可罰款5,000元、監禁半年

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第48條「有關車費的罪行」，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付車費，並且意圖逃避繳付車費而登上公共巴士或公共小巴；或不誠實地逃避繳付他應付的車費，一經定罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁6個月。

九巴乘客須知列明須於指定閘門上落車

另根據九巴乘客須知，必須依指示排隊登車，應禮讓輪椅乘客優先上車，並須於指定閘門上落車。

（Threads@2059_dayday6）