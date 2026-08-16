將軍澳寶林市場食肆男女攜犬用膳！目擊者：街市照入　惹網民熱議

「容許狗隻進入獲准食肆」措施，自7月9日實施至今滿一個月，運作大致暢順，狗主可以如願攜帶愛犬一起進入指定食肆。不過許多食肆不在名單之內，顧客不應帶犬進入，宜遵守規定。



有市民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載照片，現場是將軍澳寶琳北路18號寶林市場熟食區「為食街」，可見有一男一女坐下用膳，旁邊一輛購物車內有狗隻，女方用餐後正用牙籤撩牙，樓主批評「自從可以帶狗入餐廳後，班狗主覺得自己大晒，唔會理餐廳（狗隻）入得唔入得，總之想入就入，街市照入」。



一男一女坐在寶林市場熟食區「為食街」用膳，旁邊一輛購物車內有狗隻。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

網民熱議樓主行為

帖文引來許多網民熱議，部份人認為樓主多管閒事，「聯合國嗰邊有冇咩意見？」、「你去報警嘛，做咩匿名講？」、「你有道理嘅話，行過去鬧佢啦」、「隻狗阻到你？」；亦有網民支持樓主，「咦，乜原來呢度咁多人支持犯法？」、「一句到尾，寵物唔會入非指定食店，我有養都係咁話」。

女方用餐後正用牙籤撩牙。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

寶林市場內任何食肆 不在獲准容許狗隻進入食肆名單內

翻查食環署公布獲准容許狗隻進入的食肆名單，寶林市場任何食肆皆不在名單內。狗隻入食肆名單已上載至食環署專題網頁，即按連結查閱：（狗隻入食肆名單）

獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

6間食肆無牌違規容許狗隻進入 遭食環署檢控

食環署8月9日指出，措施在一個月適應期內，運作大致暢順，整體合規情況理想。獲准食肆數目由最初約940間增至現時超過980間，反映措施持續穩定推展，能回應社會訴求。截至8月8日，專責人員已巡查各區獲准食肆約29,600次，發出共77宗口頭警告，並向3間在餐桌上烹煮或加熱食物的獲准食肆持牌人發出警告信，以及就沒有穩妥地牽引狗帶作出2宗檢控。此外，有6間食肆無牌違規容許狗隻進入，已遭署方檢控。

食環署表示，截至8月8日，已巡查各區獲准食肆約29,600次，發出共77個口頭警告。（資料圖片/湯致遠攝）

​食物環境衞生署6月26日公布，截至6月25日按抽籤結果獲編配名額容許狗隻進入的食肆中，多間食肆已完成相關手續，可由7月9日開始容許狗隻進入。（資料圖片）

（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

其他報道：IKEA九龍灣餐廳驚見男女帶狗同用餐！用兒童碗餵狗 食客目擊怒批

食環署今年6月公布首批獲准容許狗隻進入的食肆名單，總共833間食肆完成手續，今年7月9日可以容許狗隻進入店內，但仍有食肆列明未能安排狗隻入店，顧客理應遵守。



有食客在Facebook群組「深水埗街坊會」表示，今年6月19日下午5時許，光顧IKEA（宜家家居）位於九龍灣商場MegaBox的餐廳，見到一對男女推着寵物車入店，女子弄碎食物，放在餐廳為兒童準備的兒童塑料碗，「然後成個碗仔放入狗仔車入面俾隻狗食，兒童餐具即刻變咗狗仔餐具」。狗隻吃完食物後，女子「仲拎隻碗出嚟斟水落去，再遞返入去俾隻狗飲水」。



男女推着寵物車進入IKEA店內，目擊者指女子弄碎食物放在餐廳兒童塑料碗，「成個碗仔放入狗仔車入面俾隻狗食」，「仲拎隻碗出嚟斟水落去，再遞返入去俾隻狗飲水」。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

狗隻不時伸頭探視四周。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

狗隻不時伸頭探視四周。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

全文：IKEA九龍灣餐廳驚見男女帶狗同用餐！用兒童碗餵狗 食客目擊怒批