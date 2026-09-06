沙頭角九巴大媽攜大包裹！車長阻止：麻煩落車　雙方理論結局獲讚

巴士公司規定乘客不得攜帶超出限制的大型行李，但許多人仍然「博大霧」希望成功登車。Threads近日流傳1段影片，長約55秒，可見現場是九巴車廂下層，車內顯示器顯示下一站是沙頭角馬尾下巴士站，1名戴鴨舌帽和口罩的大媽站在輪椅停放區，身邊有1個高度到其腰部位置的綠色快遞包裝袋挨在靠墊，當時九巴停定，其他乘客如常上車，但大媽和車長正爭論不休。



車長不滿大媽攜帶大型包裹登車，用廣東話表示「我唔可以畀你上㗎，唔該」。大媽一邊嘗試用安全帶扣緊包裹，一邊用普通話「建議」車長報警。（Threads@wingo.cheuk影片截圖）

樓主指出，事發今年9月4日上午7時35分左右，「一開門個司機已經講唔可以上車，個女人係冇畀錢夾硬上車博OK」，路線78K由沙頭角前往上水。

從影片看到，車長不滿大媽攜帶過於大型包裹，但大媽質疑其他車長都會容許她上車。車長用廣東話直言「我唔可以畀你上㗎，唔該」；大媽一邊嘗試用安全帶扣緊包裹，一邊用普通話「建議」車長報警，車長於是表示「好，唔好意思呀咁多位（乘客），有人因為……」，然而話未說完，大媽立即反駁自己「就是用這種巴士拉回來的」，相信指之前試過攜帶大型包裹成功乘搭巴士，但今次車長強調「呢樣唔關我事」，大媽反駁「你的同事讓我上，你不讓我上」。車長仍重申「係呀，我唔畀上，因為你件嘢太大嚿」、「麻煩你落車」。

大媽一邊嘗試用安全帶扣緊包裹，一邊用普通話「建議」車長報警。（Threads@wingo.cheuk影片截圖）

大媽繼續和車長爭論，認為「行李箱跟這個尺寸」相似，甚至取出手機，相信拍攝車長容貌，車長詢問「你落唔落（車）呀？」，最後大媽眼見車長不肯開車，自己無法前往目的地，只能一邊用雙手抽起包裹，一邊下車。不過她把包裹放在巴士站，不排除等候另一架巴士。

大媽立即反駁自己「就是用這種巴士拉回來的」，相信指之前試過攜帶大型包裹成功乘搭巴士。（Threads@wingo.cheuk影片截圖）

帖文引來許多網民討論：

「X你，叫車啦」

「影相攞返個尾彩」

「畀你上係人情，唔畀你上係道理」



大媽繼續和車長對峙，認為「行李箱跟這個尺寸」相似。（Threads@wingo.cheuk影片截圖）

大量網民同時大讚車長做法正確：

「支持車長」

「車長好波」

「車長好盡責」

「根據規則做事，車長做得十分專業」



大媽取出手機拍攝車長。（Threads@wingo.cheuk影片截圖）

不過有網民質疑片中大媽包裹是否真的不符合九巴公司規定，根據九巴官網，參考自《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，乘客嚴禁攜帶總體積超過十分之一立方米、總重量超過5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。

大媽眼見車長不肯開車，自己無法前往目的地，只能一邊用雙手抽起包裹，一邊下車。（Threads@wingo.cheuk影片截圖）

大媽站在巴士站，不排除等候另一位「好心」車長容許她上車。（Threads@wingo.cheuk影片截圖）

（Threads@wingo.cheuk）