觀塘$268放題！食客為回本狂食50隻蟶子　網民嘲不智：窮X思維

吃放題想要回本是天方夜談？有網民在飲食群組發文，指到觀塘連鎖餐廳吃日式放題，為了「回本」狂吃海鮮，點了多達50隻蟶子，並詢問網友「算唔算食返回$268個本呢」。有留言質疑樓主為回本勉強進食的行為不智，「食嘢求開心啫，下下咁計較就唔好去食放題啦」、「古語有句，多吃壞肚皮」、「如果客人回到本，佢應該開唔到咁多分店」，並指出吃放題或自助餐應該要着重質量，「是食款式和質素，不是食量」。



有網民到連鎖餐廳吃日式放題，為「回本」點叫多達50隻蟶子，被網民批不智。（AI生成圖片）

觀塘$268任食放題 為回本狂食50隻蟶子！

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，指到觀塘連鎖日式放題店「極尚大瀛喜」用餐，估計樓主是在午市時間入座，成人價錢每位268元另收加一服務費，他在帖文中表示「食咗人哋50隻蟶子王，算唔算食返回個本呢」。

相片可見，蟶子表面有大量炸蒜、蔥花、以及些少粉絲，而蟶子肉尚算肥美大件。

樓主到觀塘極尚大瀛喜吃放題，為回本狂食50隻蟶子。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

食放題不應想回本？ 網民：窮X思維

不少網民認為樓主為了回本，勉強吃大量蟶子的行為不理智，「窮X思維」、「食自助餐諗回本係一件神級onX嘅事」、「食嘢求開心啫，下下咁計較就唔好去食放題啦」。有人就擔心些舉會對身體造成負擔，「人出料，你出命」、「好易屙」、「驚蝕底而食過量，係辛苦個消化系統」、「回到本賭上自己健康都（唔）值得」、「古語有句，多吃壞肚皮」、「任何嘢都係（要）適可而止」，並揶揄「佢杯裝雪糕仲貴，你唔食返30杯？」。

其實食呢啲永遠回唔到本，仲傷自己腸胃 網民意見

餐廳永遠唔會蝕？ 網民：由你行入舖頭已經輸咗

有網民覺得，客人若想食回本根本是異想大開，「如果客人回到本，佢應該開唔到咁多分店」、「呢啲嘢根本就唔值錢，點食佢都係賺你，由你行入舖頭幫襯佢已經輸X咗」、「平價貨嚟，你食200隻都未回到本啦」，認為餐廳無論如何都不會蝕錢，「拉上補下，有人流舖頭唔會蝕」。另有意見指出，吃放題或自助餐應該要著重質量，而非數量，「是食款式和質素，不是食量」。

（facebook＠香港茶餐廳及美食關注組）