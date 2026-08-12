花千元吃壽喜燒放題遭提早趕走？　食店與女事主隔空對質爆羅生門

花逾千元吃飯換來一肚氣？有港女生於網上發文大呻，稱為慶祝生日，她與朋友到銅鑼灣1間日式餐廳享用壽喜燒放題，選了逾千元限時150分鐘的套餐，入座前店員只說了下午3時是最後點餐時間，卻在進食期間被要求提早45分鐘離開，食物飲品自取區亦停止運作及關燈。



女生又說，當時她們不慎燒燶煲底，已即時向店員道歉，店員稱會幫忙免除50元換煲費，但道歉後1小時仍持續聽到多名店員在背後大聲指責，「話個煲好難洗，點解唔收$50？」，最終她們主動付了50元清潔費賠償，提前離開，並已就事件向消委會投訴。



網民批評，「大癲收得呢個價錢，真係貼錢買難受」、「啲侍應知唔知自己做緊咩價位餐廳」、「冇150分鐘，建議報海關，違反商品說明條例」、「洗煲費第一次聽，個煲燶咗要洗煲費，不如叫佢畀個易潔鑊冇咁易燶底」、「難怪香港人個個北上，啲餐廳真係自己玩爛自己個市場」。



女生發文大呻：「千幾蚊食餐生日飯食到俾店員鬧+賠錢+趕走。」（Threads@lam089__）

「千幾蚊食餐生日飯食到俾店員鬧+賠錢+趕走。」該女生8月10日於Threads發文講述事件，稱為慶祝生日，她與朋友向銅鑼灣1間日式餐廳訂座享用壽喜燒放題，選了限時150分鐘的套餐，入座前店員只說了下午3時是最後點餐時間，「點知入座後原來15:00唔止會Last order，佢哋係會將所有自取區嘅食物、飲品、甜品、雪糕，所有嘢都停晒並熄燈，然後於15:08通知我哋最遲15:15要離開」。

花千元吃壽喜燒放題遭提早趕走

樓主表示，她們即時提出疑問，因按150分鐘計算，是可以吃到下午4時，「入座前只係講15:00 Last order，無提及過我哋最遲15:15要離場」，她們於最後點餐時間點的食物還未吃，困惑問：「即係要提前45分鐘離開？」

店員反問：咁你哋想坐到幾點啊？

女生不滿指，店員竟反問「咁你哋想坐到幾點啊？」，「口吻完全係我哋做錯事，佢哋同事之間不停控訴指責及討論我哋，言談之間覺得間舖只剩返我哋，覺得我哋阻住佢哋」。

餐廳下單網頁顯示，女生與朋友的用餐時間可至下午4時06分。（Threads@lam089__）

燒燶煲收$50 店員：個煲好難洗㗎！

女生又分享另1不快經歷，稱當時入座不久，有店員過來幫忙開爐及倒入少量壽喜燒汁，她們開始燒肉，但煲底突然極速燒燶，有店員衝過來斥責「你哋唔識煮嘢食㗎？搞到咁大陣味！」，她們立即道歉，店員稱會幫忙免除50元換煲費。

女生指出，店員收走煲後，卻聽到不只3名店員在背後大聲指責，「收佢哋$50啦！個煲好難洗㗎！」、「要收$50啦！」，樓主道歉後1小時仍持續聽到責罵聲，最終她們主動付了50元清潔費賠償，並提前離開。

女生說，明白燒燶煲底是她們的錯，願意道歉和賠償，但不滿「如果店員有禮地表明條款細則係要收$50清潔費，我哋絕對會立即支付，絕對唔會畀機會佢哋覺得我哋唔肯賠錢，亦唔會畀機會佢哋不禮貌地對待我哋1小時，亦唔會選擇Plan 4共150分鐘。但好可惜成班店員選擇咗大聲指責我哋，同時表示今次會免費換畀我哋，但之後居然出現咗兩套說辭」。

女生說，當時她們不慎燒燶煲底，已即時向店員道歉，店員稱會幫忙免除50元換煲費，但道歉後1小時仍持續聽到多名店員在背後大聲指責，最終她們主動付了50元清潔費賠償。（Threads@lam089__）

女生：一直俾店員鬧、賠錢並且趕走

女生指出，「入座前明知我哋會加錢升級及選擇Plan 4，會16:00先夠鐘離座嘅情況下，同我哋講15:00係Last order而唔係15:00會關店，然後於15:08不禮貌地趕我哋離開」。

女生表示，「作為1個一直尊重、絕不為難任何1個從事服務業嘅人，真係從來未試過食1餐飯可以一直俾店員鬧、賠錢並且趕走，衷心希望唔好再有下1位受害者」。她續說，留意到這間餐廳推廣主打親子，小朋友可免費入場，但她們一坐下就聽到有店員罵食客在醬料區滴到豉油在其他地方，桌面亦不像其他餐廳會鋪墊毛巾，當刻已心想「你哋咁介意嘅仲主打做小朋友？」。

女生不滿指，「入座後原來15:00唔止會Last order，佢哋係會將所有自取區嘅食物、飲品、甜品、雪糕，所有嘢都停晒並熄燈」。（Threads@lam089__）

網民：畀千幾蚊買難受係咪黐線

網民紛紛批評店家，「畀千幾蚊買難受係咪黐線，間舖啲人炒得啦」、「餐廳有責任話畀顧客知幾時收舖，即使150鐘都只可以食到嗰個鐘數等客人自行決定入唔入去」、「打邊爐同壽喜燒燶有幾奇？而且燒燶同職員冇及時加水或熄火有關，日本食壽喜燒有職員幫手，定時加水或熄火，完全係餐廳服務問題，夠膽死收$50，難唔難洗關食客乜事？」。

有網民說，「呢個價錢不如加多幾10蚊去酒店食lunch buffet啦，畀你慢慢食到4點都得」，有網民指出「你成功令佢facebook閂留言，IG轉埋不公開」，有人猜測「發酵到咁竟然揀潛水，我諗佢都係博過一排冇人記得」。

女生不滿指，「入座後原來15:00唔止會Last order，佢哋係會將所有自取區嘅食物、飲品、甜品、雪糕，所有嘢都停晒並熄燈」。（Threads@lam089__）

單據無列出50元換煲費

有網民留意到單據並無列出50元換煲費或清潔費，質疑「點解賠$50單上冇寫有呢個收費？仲要係收現金，係咪私吞？定係走稅？」、「如果呢50蚊唔係公司規矩，而係私下定，其實有機會係要報ICAC，因為佢哋以工作便利私下賺取額外酬勞，提供未必個個都有嘅服務畀你」。

女生朋友回覆網民表示，賠償50元後，有店員「衝入𨋢擋住話唔收我哋錢，有拒收賠償的」，但她們心想「但算啦，賠咗就唔收返咁肉酸了，我哋當刻唯一嘅諗法係想即刻關𨋢門離開到間餐廳」。

女生不滿指，「入座後原來15:00唔止會Last order，佢哋係會將所有自取區嘅食物、飲品、甜品、雪糕，所有嘢都停晒並熄燈」。（Threads@lam089__）

網民籲女生要強硬：未夠鐘根本唔使提早離場

有網民指出，女生與朋友應強硬應對，「寫明150分鐘提早叫你走就呢樣已經要同佢嘈啦！佢問你哋仲想坐到幾點仲唔爆佢你哋真係善良，仲要背後大大聲討論客人，究竟咩人嚟㗎？真係黐線！」、「未夠鐘未食完order咗嘅嘢，你根本唔使提早45分鐘離場，係我的話，佢態度差，我就照坐，無晒嘢食都照坐喺到玩手機，明唔畀佢早收工！」、「越趕住收工就越唔好畀佢得逞，50蚊就係唔畀，你報警囉，你報我又報，唔止冇得落場，玩到落你5點嗰場」。

有網民分享於同一餐廳的不快經歷，「我噚晚都去咗，只能夠講光頭男侍應服務態度極之趕客，我哋坐低之後佢埋嚟同我哋講咗兩句嘢，個場好嘈，我聽唔清楚佢講咩，問多兩次之後佢『唧+唉』咗一聲，用中文問我係咪唔識聽中文，話佢可以講英文，我以為自己去咗澳牛」。

女生8月10日在Threads上發文訴苦後，店方於WhatsApp傳訊息道歉，並邀請她帶同親友免費享用同一餐種。（Threads@lam089__）

女生已就事件向消委會投訴。（Threads@lam089__）

餐廳經理向媒體解釋 女生再發文逐點反駁

對於該餐廳經理回覆《am730》查詢解釋事件，下午3時半至5時半是「落場休息時間」，50元是換湯底費用，女生8月12日再於Threads發文逐點反駁，當日店員要求她們3時15分要離開，店方提供的可預約時段亦不合理，限時150分鐘的Plan 4訂位時提供下午1時半入座的選項。

女生續說，更換燶煲時，店方直接換了另1個新煲，她們依然進食壽喜燒鍋，不存在更換別種口味的湯底，這項收費並無於餐單上、入座前或預約時明確寫出，女生亦質疑店方於媒體報道後才向紅十字會捐出50元是「亡羊補牢」，她們已就事件向消委會投訴。

女生再於Threads發文逐點反駁餐廳經理的解釋。（Threads@lam089__）

女生再於Threads發文逐點反駁餐廳經理的解釋。（Threads@lam089__）

女生再於Threads發文逐點反駁餐廳經理的解釋。（Threads@lam089__）

女生再於Threads發文逐點反駁餐廳經理的解釋。（Threads@lam089__）

女生再於Threads發文逐點反駁餐廳經理的解釋。（Threads@lam089__）

（Threads@lam089__）

其他報道：葵廣冰室餸菜藏煙頭！食客獲免單仍稱：唔會再食 網民揭曾現指甲

餐廳的食物質素和衛生同樣重要，食物出現煙頭更是不能接受！有女食客在社交平台發文，指到葵涌廣場（亦稱葵廣）地下某港式茶餐廳用餐，途中發現餸菜竟然內含半截煙頭，雖然獲得免單，但仍對此存有陰影，故稱「以後不會再食呢間」，亦後悔沒有即時向食環署舉報。有網民批評餐廳衛生情況，「可想而知廚房裏面非常污糟」；有曾光顧的客人則指餐廳早有前科，事關曾在飯菜內發現指甲。



葵廣冰室用晚膳 中途驚見餸菜藏煙頭

該女食客在threads圖文並茂發帖，指在葵芳光顧葵涌廣場地下一間港式茶餐廳，並表示「食食下發現有煙頭」。

樓主用餐途中在餸菜發現半截煙頭，向店員反映獲免單，但後悔未有即時報食環。（「threads＠yukachow_16」圖片）

食客後悔未即時報食環 揚言：以後唔會再食

相中可見，樓主在晚上時份光顧該餐廳，並點叫1個小菜，不過用餐途中卻在餸菜內發現半截的煙頭，隨即向店員反映，對方之後收走餐點。樓主透露，她點叫的餐點雖然獲得免單，但揚言「以後不會再食呢間」，亦後悔沒有即時向食環署舉報。

網民斥離譜：可想而知廚房裏面非常污糟

有網民批評涉事餐廳離譜，「嘩X，今晚仲諗住食，好彩睇到你個post」、「可想而知廚房裏面非常污糟」、「廚房入面真係好X多人擔X住支煙炒餸」、「呢碟嘢可能有煙灰」、「食過一次都覺得佢好似好揦鮓」，又揶揄「宜家啲煙好貴，老細醒你」、「煙燻餐入味」。