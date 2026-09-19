車Cam直擊呈祥道紅Van甩泵把 跌落面成障礙物 網民：Mario賽車
撰文：田中貴
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在經典電子遊戲《瑪利歐賽車》（Mario Kart）中，玩家可拋下道具，從而影響尾隨車手行車。本港公路近日都上演「現實版Mario賽車」，Facebook群組「交通意外求片區」近日流傳1段影片，長約6秒，可見拍攝時間是今年9月11日下午5時許，正值下班的繁忙時段，車輛正沿呈祥道往石硤尾方向行駛，途經蘇屋邨對開時，1輛紅Van正沿右二線行駛，設有「車Cam」的車輛則在右一線前行。
小巴行駛期間，車尾的泵把突然鬆脫，直接跌落行車線上並遺留在路面，紅Van則繼續向前行駛，相信司機懵然不知。「車Cam」傳出一把男子嘩聲，影片結束前，未見有車輛被小巴泵把擊中。
影片在網上廣泛流傳，引來許多網民討論：
「有玩Mario賽車」
「會累死電單車」
「準備變身」
「1823」
根據本港法例第374A章《道路交通（車輛構造及保養）規例》第5(1)條，每部車輛，包括所有車身及配件在內，須符合以下的規定：
(a) 採用合適的材料，妥善及適當地構造；
(b) 在良好及可使用的狀態；
(c) 其設計及構造方法，使其能抵受相當可能會在運作時遇到的負荷及應力。
任何人若違反規例要求，可被檢控，最高可被罰款1萬元，以及監禁6個月。