車Cam直擊呈祥道紅Van甩泵把　跌落面成障礙物　網民：Mario賽車

在經典電子遊戲《瑪利歐賽車》（Mario Kart）中，玩家可拋下道具，從而影響尾隨車手行車。本港公路近日都上演「現實版Mario賽車」，Facebook群組「交通意外求片區」近日流傳1段影片，長約6秒，可見拍攝時間是今年9月11日下午5時許，正值下班的繁忙時段，車輛正沿呈祥道往石硤尾方向行駛，途經蘇屋邨對開時，1輛紅Van正沿右二線行駛，設有「車Cam」的車輛則在右一線前行。



小巴行駛期間，車尾的泵把突然鬆脫，直接跌落行車線上並遺留在路面，紅Van則繼續向前行駛，相信司機懵然不知。「車Cam」傳出一把男子嘩聲，影片結束前，未見有車輛被小巴泵把擊中。



車輛沿呈祥道往石硤尾方向行駛，其中紅Van正沿右二線行駛，「車Cam」車輛則在右一線前行。（Facebook群組「交通意外求片區」影片截圖）

車輛沿呈祥道往石硤尾方向行駛，其中紅Van正沿右二線行駛，「車Cam」車輛則在右一線前行。（Facebook群組「交通意外求片區」影片截圖）

影片在網上廣泛流傳，引來許多網民討論：

「有玩Mario賽車」



「會累死電單車」



「準備變身」



「1823」



小巴的車尾泵把突然鬆脫，直接跌落行車線上並遺留在路面，紅Van則繼續向前行駛，相信司機懵然不知，「車Cam」傳出一把男子嘩聲。（Facebook群組「交通意外求片區」影片截圖）

根據本港法例第374A章《道路交通（車輛構造及保養）規例》第5(1)條，每部車輛，包括所有車身及配件在內，須符合以下的規定：

(a) 採用合適的材料，妥善及適當地構造；



(b) 在良好及可使用的狀態；



(c) 其設計及構造方法，使其能抵受相當可能會在運作時遇到的負荷及應力。



任何人若違反規例要求，可被檢控，最高可被罰款1萬元，以及監禁6個月。

小巴繼續行駛，相信司機未有察覺泵把掉落。（Facebook群組「交通意外求片區」影片截圖）

（Facebook群組「交通意外求片區」）