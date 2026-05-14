車Cam｜將軍澳男駕電動滑板車闖馬路　汽車被迫收慢　網民籲舉報

駕駛電動滑板車已經違法，在行車路上狂飆更加危險。網上流傳2段「車Cam」影片，均顯示有車輛沿將軍澳百勝角路斜路行駛，途中見到１名男子在馬路駕駛電動滑板車，車輛在其後方被迫一度收慢，之後唯有駛遠少許才敢加速，車主批評「可唔可以上返人行路？」。



許多網民留言指「咁樣真係唔好」、「害人不淺」、「害己害人」、「電動！犯法拉得啦」、「報警舉報佢」。



有車輛沿將軍澳百勝角路斜路行駛，途中卻見到1名男子在馬路駕駛電動滑板車。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

樓主車速接近每小時40公里，見到1名男子在馬路駕駛電動滑板車，樓主被迫減慢車速，跌到時速16公里。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

男子馬路駕駛電動滑板車 後方車輛減慢車速

樓主在Facebook群組「將軍澳主場」上載前方和側邊「車Cam」共2段影片，同樣長約30秒，可見現場是將軍澳百勝角路往邵氏影城方向，斜路向下，2段影片內容大同小異，樓主車速本身每小時15公里，之後慢慢加快，接近每小時40公里，但駛到一個安全島對開時，見到1名男子在馬路駕駛電動滑板車，樓主被迫減慢車速，跌到時速16公里，尾隨數秒後，樓主將車駛往右邊少許，確保不致撞到對方，繼而加速駛離現場。

尾隨數秒後，樓主將車駛往右邊少許，確保不致撞到對方，繼而加速駛離現場。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

尾隨數秒後，樓主將車駛往右邊少許，確保不致撞到對方，繼而加速駛離現場。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

網民︰報警拉佢啦

樓主在文中批評「可唔可以上返人行路？」，帖文引來大量網民討論，「成條行人路都唔用」、「過唔過份啲？」、「大地任我行」、「報警拉佢啦」。

側邊「車Cam」內容大同小異。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

可被罰款1萬元和監禁12個月

警方過往多次重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用，任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。

（Facebook群組「將軍澳主場」）