京都400年古蹟被外國人毀壞「亂拋垃圾仲吸煙」現場照曝光揭災情

日本京都東山著名的高台寺岡林院擁有超過400年歷史，然而近日卻傳出有大量外籍攝影師帶著外國旅客到此拍照時，破壞現場的竹製欄杆，同時亂拋垃圾，違規吸煙等。高台寺岡林院也在X上發出警告，請民眾如果看到破壞現場的人士，務必通知工作人員。該篇貼文發出後，瞬間引發日本網民的熱烈討論，並呼籲遊客應該尊重當地文化，不要破壞他人土地。



根據J-CASTニュース報導，高台寺岡林院9月初在X上寫道：

「書院入口的欄杆被不明人士破壞了。雖然每天都有不是日本籍的攝影師未經許可在參道上擅自拍攝，還亂丟垃圾，但我們過去都不曾特別制止這樣的行為。如今他們的行為越來越失控，特別是最近，破壞的狀況越來越嚴重。如果有誰經過寧寧之道（ねねの道）時目睹破壞現場，或者有拍攝相關畫面，請務必與我們聯繫。」



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寺方強調，這次罕見在網路上呼籲，並非針對特定的國家或族群，而是希望所有遊客都能夠尊重當地居民、文化與歷史。然而在寺方發文後，闖入參道的攝影師仍源源不絕，甚至還有人躲在山林中吸煙，亂踩參道旁的苔蘚。

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報導指出，當工作人員用日語或英語進行提醒時，對方則以「聽不懂」為由裝傻，讓人無奈。對此，岡林院也已經報警，並考慮加裝監視器，以減少類似事件發生。

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寺方解釋，高台寺岡林院並非全面禁止拍攝，過去也有很多日本新人會在此拍攝婚紗照，但是攝影師都會提前申請許可，而對於那些不守規矩的攝影師，寺院不得不採取更嚴格的措施。據悉，寺方在參道張貼的告示，甚至多次被刻意撕掉。

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