直立式7插座拖板$169！商戶2字簡稱變粗口諧音　網民：唔寫好過寫

想買拖板都要被人侮辱？本港網絡瘋傳1張照片，顯示有商戶以優惠的價錢、售賣本地品牌Momax直立式拖板，由於拖板設有7個插座，店方便在價錢牌上以簡稱「7頭（意指7個插頭）」形容拖板，隨即變成廣東話粗口諧音「X頭」。有網民因此笑稱，「買嘢啫，做咩鬧人喎」、「要優惠價就要放低尊嚴」；不過亦引來聲音批評，店方不應用此方法博眼球，「咁寫法邊個敢買，寫嗰個真係X頭」、「唔寫好過寫」。



直立式7插座拖板售$169 商戶簡稱寫2字變粗口

有網民在threads帳號上傳照片，顯示有商戶正進行優惠，1個Momax的直立式拖板標價169元，拖板共設有4組USB接口，並提供7個插座，最多可同時為11部裝置供電。不過未知店舖是否存心，竟然在價錢牌上以簡稱形容拖板，並寫上「7頭（意指7個插頭）」，隨即變成廣東話粗口的諧音「X頭」，於是引來熱議。

有7個插座的直立式拖板標價169元，店舖以「7頭」簡稱來形容秒變粗口諧音。（「threads@gokugokugabunomi」圖片）

網民瘋狂抽水：要優惠價就要放低尊嚴

相片之後被轉載至其他社交平台，引來網民瘋狂留言抽水，「X頭仲要一碌X，會唔會太寸」、「買嘢啫，做咩鬧人喎」、「要優惠價就要放低尊嚴」、「如果咁問個sales：『喂！X頭！169有冇可再平啲？』唔知有乜後果？』」、「佢意思會否係：買啦X頭，仲一碌X咁」、「我買咗先寫，冤枉啊大人」，又笑稱「平2蚊得唔得先」、「167會唔會仲夾」。

好像俾人罵，但沒證據 網民意見

用諧音吸引客人？ 有諗頭VS過火掀議

有網民就讚賞商家以諧音吸引客人注意力，

呢啲marketing贏晒好多大公司啦。

但另有意見認為稍微有點「過火」，「邊個X頭寫㗎」、「唔寫好過寫」、「咁寫法邊個敢買，寫嗰個真係X頭」、「請呢啲伙記返嚟擺明趕客」、「顧吓香港口音好，7個頭會好聽啲」。不過有人指出，如何理解2字其實是取決於讀音。

（threads／facebook）