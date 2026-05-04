【五一黃金周／港鐵／香港旅遊】五一黃金周大批遊客來港旅遊，但乘搭港鐵時也要留意規則。本港社交平台Threads流傳多張相片，顯示港鐵旺角站月台有3名女乘客擅自使用「職員專用」插座為電子產品充電，港鐵職員發現後以廣東話勸止，惟這些乘客沒有反應，職員於是機靈地轉用普通話勸止，這些乘客才立即拔走插頭停止使用電力。



事件引來網民熱議，有人批評這些乘客行為離譜，讚港鐵職員「做得好」，「不知所謂」、「已經寫咗『職員專用』四隻字」，又建議港鐵加強防範，「用插蘇蓋上鎖」。不過亦有網民認為應體諒，不宜苛責，「可能佢哋真係唔識聽廣東話嘅，勸咗改善咗就算啦」。



港鐵旺角站月台有3名女乘客擅自使用「職員專用」插座為電子產品充電。（Threads@myperfectbluee）

乘搭港鐵需遵守規矩。有網民於5月3日在Threads發布2張相片，不滿表示港鐵旺角站月台有乘客擅自使用「職員專用」插座電力，批評「帶埋拖板轉插偷電，下次可以喺度紮埋營」。

港鐵旺角站3女乘客擅用「職員專用」插座

從相片見到，至少3名女乘客坐在港鐵旺角站月台牆凳，她們自備「轉插器」把插頭插在寫有「職員專用」的插座，其中2人正為手機充電。而她們旁邊的牆凳空位及地上，放有多個背囊、手袋及購物袋，佔用一角位置。另1張相片見到，有港鐵職員在場。

女乘客把插頭插在寫有「職員專用」的插座，其中2人正為手機充電。（Threads@myperfectbluee）

女乘客把插頭插在寫有「職員專用」的插座，其中2人正為手機充電。（Threads@myperfectbluee）

女乘客把插頭插在寫有「職員專用」的插座，其中2人正為手機充電。（Threads@myperfectbluee）

港鐵職員雙語勸止 女乘客即拔插頭

樓主補充，港鐵職員發現3人行為，以講廣東話勸止，惟3人沒有反應，要改用普通話「先有反應」，最終她們即時拔走插頭，「之後唔知有冇又插返」。

網民爭議：離譜 VS 應體諒

網民看後議論紛紛，有人批評這些乘客行為離譜，「無恥」、「很討厭」、「不知所謂」、「大大隻中文字『職員專用』都當睇唔到？」。也有網民認為港鐵應加強防範，「用把鎖鎖住佢（插座）啦」、「用插蘇蓋上鎖」、「應該改裝成一插入去就計收費」。

插座上方寫有「職員專用」。（Threads@myperfectbluee）

不過亦有網民認為應體諒，不宜苛責，「可能佢哋真係唔識聽廣東話嘅，勸咗改善咗就算啦」、「有反應算好啦」。

擅用車站商場插座充電屬盜竊 最高囚5年

執業大律師陸偉雄過往曾表示，擅用車站、政府部門或商場的插座為手機充電，均觸犯《盜竊罪條例》的「竊取電力」罪行。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第15條「竊取電力」，任何人無適當的權限而不誠實地使用電力，或不誠實地導致電力浪費或將電力轉輸別處，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁5年。

（Threads@myperfectbluee）