拔插頭驚見「插座燒出黑洞」險釀火災　過來人一看即指出可能原因

氣溫驟降，許多家庭都備有各種禦寒家電。



但有一名網友日前在家裡使用暖風機，當她將插頭拔起來後卻發現延長線插座燒焦，嚇得她直呼：「睡著時著火就慘了！」

其他人看到照片後，紛紛點出問題所在。

點圖看原文全文及網友提出的可能原因：

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原PO在Dcard貼文表示，媽媽日前拿了一台電暖器回家，起初摸插頭覺得軟軟的不太對勁，但猜想可能是過熱所造成，因此沒有特別理會。隔天想要將插頭拔起來，但卻緊到拔不出來，花了10分鐘才成功拔出，

未料卻看到暖風機的插頭出現燒焦痕跡，延長線也燒出一個洞，讓她看了直呼「還好我昨天覺得怪怪的就先關機了，再吹下去真的會發生火災吧」。原PO說自己睡覺即使再冷也不開暖風機，以免睡著時著火就糟糕了，她也呼籲大家「各位睡覺覺得冷的話，拿圍巾包著暖暖包放在頸後保暖就好，千萬別開著暖風機睡覺喔」。

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然而，網友們一看，直指關鍵在於使用延長線，「有沒有可能是因為你使用延長線，然後又插了很多電線同時使用，因為我之前用過爛的延長線也有這樣過，剛好也插蠻多電器用品的」、「延長線丟了，都快2023年了，換一個有保護的延長線吧」。

網友也建議，高功率電器最好直接使用牆壁上獨立插座，「電暖器不能用延長線吧，不是有沒有同時插其他電器的問題，而是這樣本來就很危險了，我們家光用延長線插吹風機時都會把其他插的線拔掉了，電暖器真的不要用延長線，快煮鍋之類的功率大的也都不要用延長線，用一般牆壁上的插頭比較好」、「這種用電的量大的不都是要直接插插頭嗎？插延長線是在找死吧」、「功率大的本來就該使用插座，延長線買再好都容易走火」、「我之前的吹風機插頭也是這樣，之後我都不插延長線而是直接插插座了，太恐怖」。

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高功率電器不能使用延長線

內政部曾指出，要辨別什麼才是「高功率電器」，最簡單的方式就是看這個電器能不能「即時產生熱能」，像是廚房裡的電鍋、烤箱、微波爐、氣炸鍋、快煮壺、洗碗機，房間裡的吹風機、電暖爐、熨斗等，都是常見的高瓦數家電。

然而，對家庭火災來說，最可怕的就是不知道「高功率電器不能使用延長線」，再加上使用沒有過載保護裝置、材質也不耐燃的「舊式延長線」，那麼延長線默默升溫超過百度，最終引起電線走火只是時間的問題。

內政部提醒，天氣變冷之際，民眾在使用暖氣機等發熱小家電時，記得在使用時將它們安插於獨立插座，就能大大避免因電氣引起的住宅火警。也呼籲民眾家中若延長線太舊，應趕快更換，沒有住警器的也盡快安裝。

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