這是「謀殺」吧！內地廣東佛山1名負責高空工作的男工人，從30樓下到2樓時，赫然發現「高空作業繩（安全繩）」竟被剪斷，幸發現及時沒釀成意外，直斥：「現在什麼人都有，都沒腦子的嗎？」令人心寒的是，「兇手」是1名接近80歲老人，他解釋不知道有人在高空工作，剪斷繩子是用作「晾衣繩」。最終考慮到該老人年紀太大，男工人沒有報警，找大廈物業管理讓老人賠400人民幣（約470港元）繩子錢了事。



事件震驚網民，批評長者「意圖謀殺」，認為應報警處理，「這跟謀殺有什麼區別？」、「年齡不是故意殺人的擋箭牌！」、「必須得報警讓警察教育一下啊」。



內地廣東佛山1名負責高空工作的男工人，從30樓下到2樓時，赫然發現「高空作業繩（安全繩）」竟被剪斷，幸發現及時沒釀成意外。（AI生成圖片）

綜合內地媒體報道，事發9月17日，廣東佛山高空工作工人劉先生，從30樓下到2樓時，發現安全繩被剪斷，一團繩子留在2樓平台上。

【影片直擊】廣東男工30樓吊下高空工作 安全繩突被剪斷逾10米：沒腦子的嗎？

從網上流傳影片看到，一團繩放在2樓平台上，而安全繩末端被剪斷一大截，露出繩子內部結構。劉先生指出，其安全繩長120米，卻被人剪了10多米，即約十分之一長度，直斥「現在什麼人都有，都沒腦子的嗎？高空作業的繩你也敢剪，真的是服了」。

影片看到，一團繩放在2樓平台上，而安全繩末端被剪斷一大截，露出繩子內部結構。（微博影片）

影片看到，一團繩放在2樓平台上，而安全繩末端被剪斷一大截，露出繩子內部結構。（微博影片）

影片看到，一團繩放在2樓平台上，而安全繩末端被剪斷一大截，露出繩子內部結構。（微博影片）

「兇手」為近80歲老人 剪繩作「晾衣繩」

劉先生事後查證，「兇手」是住在2樓的1名近80歲老人，對方聲稱不知道有人在高空工作，剪斷繩子是想當作「晾衣繩」用。

「兇手」是住在2樓的1名近80歲老人，對方聲稱剪斷繩子是想當作「晾衣繩」用。（微博影片）

考慮老人年紀大無報警 賠400人民幣了事

由於老人年事已高，劉先生沒有報警，找大廈物業管理讓老人賠400人民幣繩子錢了事，「他老人家不懂這些，如果是年輕人我就報警了」。

事件在內地廣泛報道。（微博影片）

網民斥「謀殺」籲報警：年齡不是故意殺人的擋箭牌！

網民紛紛批評老人離譜，認為應報警處理：

「『年齡太大』？身手矯健到翻到平台上剪繩子」



「年齡不是故意殺人的擋箭牌！」



「這跟謀殺有什麼區別」



「這是在殺人」



「年紀太大也不是不報警的理由啊，必須得報警讓警察教育一下啊」



「幸虧是2樓老人，而不是22樓老人剪的」



「這些人眼裏，只要路邊沒看到人的，都是可以撿回去的」



「400太少，還會有下次的」



「賠400感覺師傅也虧了，這繩子不便宜」



「只能說細思極恐」



「十多年前我家住老小區，我家三樓鄰居大姨四十多歲給我家網線剪了，離譜吧，因為風大吹到她家窗戶上了，她也沒問直接剪了」



內地80歲高齡老人仍須負刑責

在中國內地，80歲的高齡老人如果觸犯刑事法規，雖然有機會獲減輕處罰，但仍然需要承擔刑事責任，故「高齡」並非「免罪金牌」。根據《中華人民共和國刑法》第十七條，「已滿七十五周歲的人故意犯罪的，可以從輕或者減輕處罰；過失犯罪的，應當從輕或者減輕處罰」。

不過《中華人民共和國刑法》第四十九條第二款同時提到，審判時候已滿七十五周歲的人，不適用死刑，但以特別殘忍手段致人死亡的除外。