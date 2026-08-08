港鐵出現撞人族！小紅書女遭踩腳兼超重背囊猛撞　乘客認出：慣犯

日本早前出現「撞人族」，這股不良歪風疑似蔓延到香港。有女生在小紅書表示，日前上班時段乘搭港鐵東鐵綫，坐下期間被1名站立男乘客踩了一腳，但對方沒有道歉，之後樓主鄰座有空位，該名男乘客立即坐下，背囊「衝着我人就撞過來了，他的包超級超級重，撞的是胳膊」，樓主懷疑可能有20公斤重，形容被撞到「整個人頭都暈了，實在是太重了」。



樓主表示被圖中男乘客踩腳，但對方沒有道歉，對方其後坐下時，超重的背囊更撞向她的胳膊，然後「倒頭就睡了」。（小紅書圖片）

其他乘客指撞人男子「每天都這樣」

樓主當時立即大聲喝斥，但對方「一點反應都沒有，倒頭就睡了」，旁邊另1名女乘客表示該名撞人男乘客「每天都這樣」，樓主質疑「這人幹嘛的啊？」。

網民：日本有撞人族，想不到香港都有

帖文引來許多網民討論，「睇人恰，睇下敢唔敢撞男人」、「這種報警有用嗎？沒遇過，但長期不管，給他慣的」、「日本有撞人族，想不到香港都有」。

樓主上班時段乘搭港鐵東鐵綫遇到撞人族。（示意圖/資料圖片）

普通襲擊罪成 最高可判囚1年

在香港，如果撞人可能構成普通襲擊罪，根據本港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人若因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可被判處監禁1年。另外，根據本港第556B章《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者罰款5,000元。

台灣女童旅日遭惡意撞飛

今年2月，一名台灣女童在東京澀谷遭路人惡意撞飛的影片在網上瘋傳，女童母親從日本返台後在Instagram發文道歉，稱不應該跟風在路中央打卡，強調錯不在孩子，身為母親她會深刻反省，但仍無法原諒撞人的行為。對此，不少網民紛紛留言安慰關心，稱「沒有問題，無需反省」，也有人擔心女童的身心狀況。隨着影片在社交媒體發酵，引來不少網民將撞人女子「起底」，有日本網民在Threads上坦承「是我」，稱她解釋當時正在趕路，但網民對此說法並不買賬。

日前有台灣小朋友在澀谷著名十字路口拍照時，突然間被一名日本籍女性撞飛。（YouTube@Jw01-n2t）

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韓國YouTuber在大阪捱撞

另外，擁有約60萬訂閱的YouTube頻道「MadBros」7月1日分享影片，畫面中可以看到一行人在大阪街頭拍攝時，一名女性工作人員表示遭路人狠狠撞到肩膀，該頻道韓國YouTuber陸恩英本來以為對方只是不小心，但為了確認男子是否故意撞人，他立刻上前尾隨對方。

日本藍衣男子一路撞人，還不時與同行友人嬉笑。（圖／翻攝自YouTube@MadBros）

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確認蓄意撞人 上前怒斥

確認對方確實是蓄意撞人後，陸恩英立刻氣勢洶洶地上前攔住男子，以韓文大聲質問：「你為甚麼一直撞別人的肩膀？」，並以同樣的方式與男子肩膀相撞，嚴厲警告「不要再撞別人的肩膀。」面對陸恩英強硬的態度，男子露出錯愕神情，隨後以英文不斷道歉。陸恩英則警告對方「不要再這樣做了」，男子才一邊連聲道歉，一邊匆忙離開現場。

（小紅書）

其他報道：將軍澳出現撞人族！港爸攜女無辜捱撞 網民慨嘆：區內多處都有

日本街頭近年頻傳有刻意撞擊路人的「撞人族」出沒，這股歪風可能已在香港萌芽！有港媽於7月6日在Facebook群組「將軍澳主場」發文表示，新都城中心出現「撞人族」，其丈夫前一日（7月5日）帶同女兒在麥當勞位於新都城中心二期分店附近，「有個人專登撞佢，佢因為帶個囡趕時間，無追上前」，故她發文提醒「大家要小心」。



樓主的丈夫帶同女兒在新都城中心二期麥當勞位附近，被陌生男子「專登撞佢」。（AI生成圖片）

現場是新都城中心二期。（資料圖片/梁鵬威攝）

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