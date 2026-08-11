乘搭港鐵必須注意行為。本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女以背包等行李雜物霸佔4個座位，其中男方脫鞋把腳踩在對面座位上，女方則把腳放在男方大腿上，形成「4腿交纏」，旁若無人。而男女右邊車身其實貼有「勿將腳放座位上」警告，相當「應景」。



影片引來網民熱議，紛紛批評該對男女自私離譜，「2個人霸4個位已經賤格，仲要除鞋踩落座位度，直情係X家X」、「真的非常沒有公德心和衛生」、「點解啲人咁X街一定要除鞋？仲要踩喺對面張櫈度，當自己屋企？」、「邊間公司出產？有冇同事認領返？」。



亦有不少眼利網民認出涉事男女疑為健身KOL及婚禮司儀，直斥「沒禮儀，沒品德，合作，請人，工作要三思」。



港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女霸佔4個座位，男方更脫鞋把腳踩在對面座位上。（Threads@welcome_to_new_hk）

「誰的家人、朋友，可以認領一下嗎？」有網民於社交平台Threads發布多段影片，公審港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女霸佔4個座位，並把腳踩在對面座位上。

東鐵頭等車廂男女「2人霸4位」再脫鞋踩座位 4腳交纏極震撼

影片見到，該對男女坐在東鐵頭等車廂座位，並把背包等行李放在對面座位上，共霸佔了4個座位。男方更脫去鞋子放在座位旁邊，左腳連襪踩着對面座位，女方則把雙腳放在男方右大腿上，「4腳交纏」，其間男方右手疑似一直摸着女方大腿。

該對男女坐在東鐵頭等車廂座位，並把背包等行李放在對面座位上，共霸佔了4個座位。（Threads@welcome_to_new_hk）

男方更脫去鞋子放在座位旁邊，左腳連襪踩着對面座位。（Threads@welcome_to_new_hk）

2人旁邊不時有乘客走過，但他們沒有理會或收斂。。（Threads@welcome_to_new_hk）

2人旁邊不時有乘客走過，但他們沒有理會或收斂。而男女右邊車身其實貼有「勿將腳放座位上」警告，相當諷刺。

網民斥自私離譜：X街真係有樣睇

網民看過影片紛紛批評該對男女自私離譜，「點解啲人咁X街一定要除鞋？仲要踩喺對面張櫈到，當咗自己屋企？」、「大家絞剪腳。動作核突到，係邊間公司出產？有冇同事認領返？」、「醜態百出。兩隻奇奇怪好匹配」、「（警告標貼）上面啲字同條友隻腳擺埋一齊都幾諷刺」、「X街真係有樣睇，2個人霸4個位已經賤格，仲要除鞋踩落座位度，直情係X家X」、「明知有人影緊都繼續，X人兩個」、「佢哋畀咗4個車費？啲嘢霸埋對面位！真係超冇品」、「全世界的人都可以注意嗎？你要脫鞋脫襪，踩在公共交通椅子椅背上，這種行為請在家裏可以嗎？真的非常沒有公德心和衛生，你的腳都是細菌跟臭味，而且你的行為代表你的家教」。

網民紛紛批評該對男女自私離譜。（Threads@welcome_to_new_hk）

網民認出涉事男女疑為KOL

也有不少眼利網民認出，涉事男子疑為健身網紅，不時在IG等社交平台分享健美身材及生活照片；女方則是婚禮司儀，同樣經常在IG等社交平台分享工作照片及尋找合作機會，直斥「沒禮儀，沒品德，合作，請人，工作要三思」。

乘港鐵腳踩座位可罰款2,000元

根據《港鐵附例》第22條「不得將腳放在座位上」，任何人不得將腳放在鐵路處所內任何部份的任何座位上，違者最高可罰款2,000元。

男女右邊車身貼有「勿將腳放座位上」警告，相當諷刺。（Threads@welcome_to_new_hk）

另根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

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