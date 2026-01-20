廣東7-11關東煮驚現「鞋底豆乾」引網民兩極　官方指視銷量定去留

內地又出現怪奇食物，廣東省7-11便利店近日推出一款名為「鞋底豆乾」的關東煮商品，雖是豆乾但造型激似鞋底，引發網友熱議，有人表示很想試試看，但也有人認為有點噁心，「影響食慾」。



綜合內媒報導，業者表示，「鞋底豆乾」是期間限定商品，販售時間從即日起持續至2月3日，後續是否再販售，將視銷售狀況評估：「是否繼續販售，會依消費者接受度與銷量表現來決定，建議消費者依個人口味與接受程度，自行選購。」

鞋底豆乾，是廣東7-11限定的關東煮產品，有大碼小碼可選。（微博@一隻小西測評）

「鞋底豆乾」是廣東限定產品 但門店反映銷量一般：

+ 4

對於這款「鞋底豆乾」的看法，網友似乎看法兩極，報導引述「支持派」網友表示：「也是真的吃上鞋底了。」認為這種創意命名和獨特口味，很有新意，願意嘗試。但「反對派」則認為：

「影響食慾」

「無法接受鞋底這樣的聯想，讓人不適」



報導表示，近年內地的便利商店新品越來越「獵奇」，且很強調「社群傳播力」，過去曾出現包括「螺螄粉味薯片」、「香菜味冰淇淋」，如今又出現「鞋底豆乾」，明顯鎖定年輕族群，試圖以獵奇口味與命名製造討論熱度。

延伸閱讀：內地日式料理餐廳「黃牙壽司」廣告醜到上熱搜 急換另一幅再出事

+ 5

延伸閱讀：

金正恩生日送普丁大禮！表明北韓無條件支持俄所有政策

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】