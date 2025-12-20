逃生出口「小綠人」你知道叫什麼名字嗎？源於日本　設計原意曝光

台灣人超喜歡社群Threads，平台上經常出現各種有趣的台灣哏和自行宣布的比賽，最近有網友發起討論「沒人知道的冷知識」，不出意外的再度掀起討論熱潮，其中一個世界各地都熟悉的緊急逃生出口「小綠人」本名曝光，讓不少人直呼冷門新奇。



有網友在Threads發起第一屆《沒人知道的冷知識》大賽，並率先分享，台灣的立法院曾經榮獲搞笑諾貝爾和平獎，底下眾人熱烈回應：

「刷牙是你一生唯一能清理自己骨頭的機會」

「世界上牙齒最多的動物是蝸牛」

「你隨時都可以聽見你血液流動的聲音，只是外界太吵了」

「虱目魚全身上下總共有222根刺，大家吃的『無刺虱目魚肚』都是人工手動一根根拔刺的」

「綁湯那個粉紅色帶子叫邦提圈」



緊急出口「小綠人」本名叫皮克托（Facebook@日本台灣交流協會）

全世界都認識他！緊急逃生小綠人本名曝光

不過其中一則貼文受到關注，我們常見的緊急逃生出口標誌，是一個小綠人往門外跑的圖案，其實並不叫小綠人，網友分享他的本名是「皮克托先生（ピクトさん）」（Mr. Pictogram，較常譯作「皮特托先生」），吸引不少人驚奇。

其實這位提醒大家「緊急出口位置」的皮特托先生，名字來自英文單字pictograph，起源於1970年代的日本，當時日本發生多起重大火災，因為緊急出口指示不夠明確，讓民眾在火場不知該從哪逃生。後來日本舉辦逃生標誌設計比賽，這個設計簡單明瞭，歷經海選和設計修改後，成為日本家喻戶曉的標誌，更在1987年獲得國際認證，升級為全球公認的通用安全出口標誌，日本人也將他正式命名皮特托先生。

除此之外，皮特托先生之所以能成為全球共通的號誌，關鍵就在於「綠色」，相較於其他顏色，人眼即便處於黑暗地方，第一時間可以看見綠色物品，因此在緊急疏散時能夠發揮最佳作用。

