百事Pepsi跨界推出「可樂味沐浴露」　內地平台炒價急升4倍賣¥399

網友：「湊齊一套洗出全家桶味兒。」這年頭，品牌不搞點跨界奇招，都不好意思說玩創新～刷到百事（Pepsi）可樂竟然出了可樂味的沐浴露和身體磨砂膏！



沒錯，就是那個你從小喝到大的「肥宅快樂水」，現在要讓你從頭到腳、裏裏外外都是快樂水的味道！不少網友的辣評：我可能沖涼的時候，就會忍不住想喝一口了！

百事（Pepsi）竟推可樂味的沐浴露和身體磨砂膏。（圖/翻攝自Instagram@glamlite）

百事首發推出洗護產品 後續更有可樂系列彩妝：

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包裝也很有那味兒，經典的藍白紅配色往浴室一擺，不知道的還以為你囤了一瓶2.5升的大可樂。

據說為了還原那股地道的可樂味，實驗室試了300多種配方，才調出那種「聞著像可樂但沖完又不黏膩」的微妙感。

不過可惜的是，目前只在部分地區限量發售。一瓶售價大概86元（人民幣，下同），有些平台已經炒到快200元了，甚至有人掛399！

好傢伙，洗個澡洗出溢價感了。而且百事還透露，這次首發的是洗護產品，後續還會推出可樂系列的彩妝，包括可樂味的口紅等。

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在「把食物變成日用品」這個領域，要說腦洞，那不得不提麥當勞（McDonald's）和肯德基（KFC）！麥記之前在德國推出豬肋排味沐浴露，據說是煙燻燒烤醬的香味。蘋果派味沐浴露，蘋果加肉桂，就跟剛出爐的蘋果派一模一樣。甚至還有番茄醬沐浴露！可以說是把菜單上的單品「搓」了個遍。

肯德基就更離譜了，直接把「炸雞」做成了一條日化線！炸雞味牙膏，靈感來自肯德基經典的11種香料秘方。號稱刷牙就像咬下一口酥脆多汁的原味炸雞，雖然很怪很抽象，但沒想到開賣48小時就售罄！確實很符合當下年輕人的精神狀態～炸雞味防曬霜，宣傳語是「把紫外線彈開，留下一身健康的炸雞香味」。炸雞味香水，瓶身直接做成雞腿造型，一個比一個會整活！

所以現在的情況是：早上用番茄醬沐浴露沖涼，塗上炸雞味防曬霜出門～中午吃個豬排漢堡，晚上用可樂味沐浴露沖涼，睡前再刷個炸雞味牙膏。一整天，從頭到腳，一整個行走的「全家桶」味兒！

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最後想問問大家，如果讓你二選一，是願意沖完涼是可樂味，還是豬肋排味？反正我選可樂，烤肉味真怕半夜餓到啃自己手臂……

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