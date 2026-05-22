廣東7-11雪條海報「夯爆了」變「劣爆了」 錯一字意思180度逆轉
撰文：中天新聞網
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廣東省一家7-Eleven門市，近日因一張「翻車廣告」意外爆紅，有網友發現，店內新品冰淇淋宣傳海報原本應寫成「夯爆了」，結果被印成「劣爆了」，僅一字之差瞬間變成「爛到爆」，引發熱議。
「夯」爆了寫成「劣」爆了
內媒《經視直播》報導，事件發生於廣東省一間7-11門市，19日有民眾拍下店內宣傳海報上斗大的「劣爆了」字樣，並上傳網路，引發熱議。
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不少網友笑翻：
「這文案太誠實了吧」
「第一次看到店家自己吐槽商品」
「設計師是不是上班太累」
報導表示，「夯爆了」近年成為中文網路常用流行語，通常用來形容產品熱門、厲害或大受歡迎，因此「夯」與「劣」一字之差，卻讓整句語意180度大逆轉。
對此，7-11廣東區客服20日證實，出錯海報並非總部統一製作，而是涉事門市自行印製時發生印刷失誤，誤將「夯」字打成「劣」字：「目前涉事門市已第一時間將所有錯誤海報下架，公司也同步對廣東區所有門市展開檢查。」
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7-11方面也坦言，此次事件確實影響品牌形象，相關處理結果將列入涉事人員考核，並向消費者致歉。
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