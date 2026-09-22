搭錯棚！預約上門維修冷氣機被失約　揭師傅去錯隔籬屋　事主崩潰

家居維修「擺咗個大烏龍」！有網民在社交平台發文，指安排了搭棚公司維修冷氣，但當天苦等全日都未見有師傅上門，致電詢問才發現對方「去錯隔籬屋」，揭發鄰居亦剛好安排維修冷氣機，但當時只有外傭長者在家，糊里糊塗便錯讓師傅搭棚，其母親因此覺得無奈，「因為有排都未有冷氣用」。



有網民安排搭棚公司上門維修冷氣機，苦等全日被失約，揭對方擺烏龍誤入鄰居單位「搭錯棚」。（AI生成圖片）

有網民覺得事件爆笑，「咁都得！」但就提醒樓主需要注意1件事，「最簡單，你個棚佬硬食，佢要幫你搭返」、「緊係要即刻開工做咗你個單位先啦，申請已做好，時間又約好，但係冇人嚟做嘢」、「佢去錯地點，當然係要佢做補救啦」，指出搭棚公司和她鄰居之間出現任何糾紛，均不屬她需處理範圍。



預約維修冷氣機被失約 揭師傅誤入鄰居單位「搭錯棚」

該女事主較早前在threads帳號發帖，表示早已預約搭棚公司上門維修冷氣機，但雙方未有約定時間，而她當天在家苦等全日都未見師傅上門，致電詢問對方竟然回覆「搭完了」，才發現原來師傅「擺烏龍」。樓主無奈稱「我哋住B室，佢去咗A室搭棚」，形容「成件事好好笑，我媽好sad，即係有排都未有冷氣用」。

我哋住B室，佢去咗A室搭棚 事主

鄰居單位事發時僅有外傭長者

樓主續稱，鄰居之所以會「放人」准許師傅入內，因為他們同樣安排了維修冷氣機，但透露對方「咩都未約實，都未申請要搭棚」，可是當時只有外傭和長者在家，「知道自己要整冷氣，又唔知其他嘢」，糊里糊塗下便造就「搭錯棚」事件。

樓主鄰居同樣安排維修冷氣機，但當時只有外傭和長者在家，糊里糊塗便放人入屋造就「搭錯棚」事件。（AI生成圖片）

搭棚公司需自行商討後續解決方案

樓主表示，目前情況需要2家搭棚公司自行商討後續解決方案，亦要看管理處方面如何處理，「睇要唔要佢哋拆返」，但即使鄰居決定拆除棚架並重新安裝，亦要重新申請。樓主坦言未知家中冷氣機何時才能成功完成維修，笑言「受傷的都係我媽」。

網民傻眼 行內人批烏龍：我哋裝修維修好多奇人奇事

事件引來網民爆笑，「真係咁啱得咁橋，飛機撞紙鳶啦」、「我好似睇緊鄭中基嘅『匪夷所思』」、「以後搭棚都要對埋電話號碼同埋屋主個名，單位都信唔過」。不過更多留言提醒樓主不應介入鄰居和搭棚公司是次的事件：

「唔會等棚佬傾，呢啲係佢同A室嘅問題，唔好自己蹖個頭入去上身咁onX，合約精神佢要幫你搭，唔係就退訂」



「個問題係你同佢個商業協議佢無實行到，佢係應該要盡快補返俾你，唔好俾佢用隔籬屋做藉口誤導咗」



「緊係要即刻開工做咗你個單位先啦~ 申請已做好，時間又約好」



佢錯話知佢啦，總之你俾一份錢，你宜家未有棚用，你就要叫師傅幫你搭 網民意見

單位無棚紙涉違規？要負法律責任？ 行內人這樣說

有網民關注鄰居單位在未有棚紙下已經完成搭棚，是否涉及違規，「即係你隔籬屋未有棚紙，唔驚俾人告？」亦好奇詢問「叫隔籬屋搵佢個搭棚佬去你屋企搭棚」。樓主表示，搭棚師傅指「因為一早申請搭棚時係入佢個名，保險都係佢個名，所以一定佢本人返嚟」，至於有熟悉行規的網民解釋，「被搭錯棚」的住戶毋須承擔任何責任，「棚紙係棚佬俾管理處，唔關業主事。其實好多棚廠都共用同一份保險，好多私底下都識，同未搭間棚廠交換張單就搞掂。只係欠一份人情債」。

烏龍事件逐個睇！

有留言分享除了「搭錯棚」，家居維修和送貨亦不時出現類似失誤，「屋企試過裝冷氣，跟住無啦啦有個師傅走咗入嚟裝窗簾路軌，我本身以為佢哋識嘅，跟住留意到佢哋冇傾過偈，多口問句冷氣師傅先同我講佢哋唔識嘅以為我叫過嚟，跟住裝窗簾嗰個師傅先知自己入錯單位，仲送咗條新嘅窗簾路軌俾我」、「我試過買洗衣機，香港有2個同名嘅大廈，因為我2個大廈都住過都有送貨記錄，所以我已經特登寫埋咩區同街名，結果都係送錯，喺佢未上樓前我打左電話去追，因為好似過咗個幾兩個鐘都未見，然後佢話太遠準備收工所以就唔返嚟送，要第二日先送到」。

（threads＠hoey22）