地盤工竹棚曬臘肉！問工友：食唔食臘味呀喂　網民笑「石灰風味」

常說「秋風起，曬臘味」，雖然曬臘味要通風，但選址不應在地盤吧？有網民在社交平台貼出影片，顯示有地盤棚架被人用作曬臘肉，有人詢問工友們「食唔食臘味呀喂？」疑是該處地盤工人在上址曬臘肉。不少網民覺得此舉有欠衛生，「黐線，地盤勁大塵」、「臘肉滴啲油落石矢度，棟樓可以吸收埋臘肉嘅精華」、「到時入伙係咪有臘肉味？」，又揶揄「中午飯加餸」、「加啲石灰添風味」。



有地盤工人疑在棚架曬臘肉。（「threads＠sky__1006__」影片截圖）

地盤頂層落石屎 疑工人棚架曬臘肉

有港男在threads帳號上傳影片，詢問「落石矢曬臘肉（係）咩玩法」。如片中畫面所見，有地盤頂層正在施工，相信正進行落石矢（或稱落石屎，即灌注混凝土）工序，不過在圍網內的棚架卻出現多條臘肉，而片中有人大聲詢問工友們「食唔食臘味呀喂？」，疑有地盤工人在上址曬臘肉；不過未知片中拍攝時間和地點。

地盤圍網內的棚架出現多條臘肉。（「threads＠sky__1006__」影片截圖）

有人大聲詢問工友們「食唔食臘味呀喂？」，疑地盤工人在上址曬臘肉。（「threads＠sky__1006__」影片截圖）

網民大驚斥不衛生：地盤勁大塵

不少網民指在地盤曬臘肉極不衛生，「黐線，地盤勁大塵」、「放嗰個位一定無人偷先，不過落石屎都唔收埋，真係有啲狂」，又揶揄「中午飯加餸」、「加啲石灰添風味」、「地盤的美食家」。有人則擔心臘肉油脂會滴落，「臘肉滴啲油落石矢度，棟樓可以吸收埋臘肉嘅精華」、「到時入伙係咪有臘肉味？」。

高處適宜曬臘肉？ 網民猜：鮮曬原味靠晒個太陽

另有留言笑稱「呢個師傅識貨，地方愈高空氣愈薄，呢啲叫薄氣慢醃，風味拍得住18個月風乾嘅金華火腿」、「鮮曬原味靠晒個太陽，師傅為咗喺高樓頂層角落用竹棚加圍網曬臘肉，不惜假冒地盤工人，有料」、「返北風啊」、「放咁高，只要唔落雨，過兩日就可以煮嚟食」、「不是風水位，是風乾位」、「附近可能有陳皮同鹹魚」。

