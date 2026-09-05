有片｜兩拆棚工人未扣安全帶無戴帽　索帶螺絲高空墮下惹網民齊轟

為人為己，進行高空工作請跟足安全守則！近日網上流傳影片，有兩名工人於1棟大廈3樓外牆拆棚，但未有跟足勞工處安全守則，安全帶疑未有連接繩索扣在繫穩物上，亦無戴安全帽，拆棚期間，綁緊竹支的黑色索帶，以及疑似狗臂架的螺絲從高空掉落平台。



網民留言批評，「着帶唔落繩係為乜」、「安全帶呢？不知所謂不負責任，3樓已經可以死人」、「狗臂架唔合格，冇安全帶、冇用密竹、安全帽亦都冇，加上打風」、「以為自己好勁，如果死咗，層樓唔使賣，公屋就人人心驚」。



有網民怒斥工人高空墮物，「點解佢哋拆棚可以將啲索帶或其他嘢就咁掉落街，飛到周圍係，從未見過佢哋清理返，住低層試過多次堆咗無數索帶要自己清」、「呢啲咁嘅師傅，安全意識又差，啲螺絲就咁揈落街，真係行業中嘅枯枝」。



有兩名工人於1棟大廈3樓外牆拆棚，兩人下身雖穿着安全帶，但站在左邊的工人拆開了連接繫穩物的繩索，後續兩人一直未有扣好安全帶，亦無戴安全帽。（Threads@bibubibubibu0230）

該網民9月2日於Threads發文發片表示，「希望係我睇錯，雖然3樓唔算好高，但兩位師傅小心啲呀，家人等緊你返屋企㗎」。

兩拆棚工人疑未扣安全帶無戴帽 索帶螺絲高空墮下

影片見到，有兩名工人於1棟大廈3樓外牆拆棚，兩人下身雖穿着安全帶，但站在左邊的工人拆開了連接繫穩物的繩索，後續兩人一直未有扣好安全帶，亦無戴安全帽。拆棚期間，有竹支上的黑色索帶掉落平台，而拆狗臂架的工人就不斷將狗臂架敲向石壆，疑似「揈甩」了螺絲並掉落平台。

兩名拆棚工人的安全帶未有連接繩索扣在繫穩物上。（Threads@bibubibubibu0230）

兩名拆棚工人於3樓外牆工作。（Threads@bibubibubibu0230）

網民怒斥兩拆棚工人無安全意識

「依家係壞爸爸，跌咗落街就變好爸爸」



「無做安全措施=壞爸爸，用埋條命搵食=好爸爸」



「高手在民間，失手在陰間！」



「唔好搞到變凶宅先真！」



「咁多人版畀佢哋都唔識驚」



「3樓跌落去都斷腳啦」



「而家1樓平台清潔都用安全帶啦」



「咁都唔高？識人喺街整冷氣1米高台咋，咁就無咗！」



拆棚工人的安全帶未有連接繩索扣在繫穩物上。（Threads@bibubibubibu0230）

拆棚工人的安全帶未有連接繩索扣在繫穩物上。（Threads@bibubibubibu0230）

網民批評建築行業貪方便風氣

「我以前做地盤真係見過，啲老師傅明知俾人周到會罰錢扣分都一樣唔做好安全措施」



「大把，唔好話淨係攬條帶，有時淨叫佢帶返頂帽都X你，咁易做使鬼戴帽咩，阻頭阻勢，之後爬梯跣腳撼頭縫咗10針」



「之前等車見對面街搭棚，啲工人每個人都有安全帶，但啲安全帶全部無扣喺棚/繩上面」



「呢啲老XX，成日覺得自己真男人、大師父，唔使咁安全，見太多，基本成個行業都有呢種文化氛圍，越老一輩越多呢種」



「兩個原因：一係僥幸心理，二係有安全帶綁住做嘢唔舒服同唔順手唔順腳，行路都kick。開工最忌啲嘢唔順，一唔順心情就差，燥底好易做錯嘢，咁樣翻手又翻手做唔靚又唔使收工，衰過跌落街，爛命1條跌咗無負擔。聽過啲師傅親口講⋯⋯」



「有個朋友廿頭，跟老竇同阿叔搭咗幾年棚，上一代真係唔做安全措施，到自己個仔入行先叫個個跟足規矩。問佢做晒全套規矩係咪好花時間，佢話師傅半日落樓食3次煙，仲花時間」



「最怕的是他們不單自己咁做，更要新入行的人同他們一樣咁做」



拆棚工人的安全帶未有連接繩索扣在繫穩物上。（Threads@bibubibubibu0230）

拆棚期間，有竹支上的黑色索帶掉落平台。（Threads@bibubibubibu0230）

網民籲嚴懲不守安全守則工人

「其實佢哋係咪全部都冇屋企人，褲嗰條安全繩係咪做樣？其實呢啲一捉到應該罰重啲啦，判頭+工人一齊罰，淨係掛住趕工」



「認真喎，呢啲真係要推去勞工處搵人。依家搵CCTV同埋入大廈登記紀錄要搵呢個人一啲都唔難，掛條繩都唔掛，呢啲害群之馬唔可以放過。而家都推行從事吊棚工作都要考牌，呢啲絕對要釘牌啦，如果佢間公司有星級工程連坐法都要釘埋，公司忽略監管責任亦都必須要懲罰」



網民留言批評，「着帶唔落繩係為乜」、「安全帶呢？不知所謂不負責任，3樓已經可以死人」。（Threads@bibubibubibu0230）

勞工處就竹棚架工作有什麼安全守則？

根據勞工處《竹棚架工作安全守則》，所有在高處拆卸棚架的工人，應配戴安全帶；安全帶應繫於適當而力度足夠的繫穩物上，並有適當的裝配，例如提供伸展來自獨立繫穩點的獨立救生繩，而安全帶的懸掛繩則用防墮裝置連接至該獨立救生繩。切勿將竹竿、喉管或窗框作繫穩用途。在可行情況下，也應使用安全網，在棚架工人墮下時提供保護。

勞工處指引亦提到，工人須配戴附有下頷索帶（俗稱「帽帶」）的安全帽工作，使用帽帶可避免工人從高處墮下時，其安全帽意外地移位或從頭部鬆脫而失去保護頭部的作用。

有網民怒斥工人高空墮物，「呢啲咁嘅師傅，安全意識又差，啲螺絲就咁揈落街，真係行業中嘅枯枝」。（Threads@bibubibubibu0230）

違反戴安全帶及安全帽法例有什麼刑罰？

根據香港法例第59I章《建築地盤(安全)規例》，任何人違反第38I條「配戴安全帶的責任」，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款15萬元；違反第48條「安全頭盔」的規例，無配戴適當安全頭盔進入建築地盤者可處5萬元（第5級罰款），承建商可處10萬元（第6級罰款）。

有網民批評，「狗臂架唔合格，冇安全帶、冇用密竹、安全帽亦都冇，加上打風」。（Threads@bibubibubibu0230）

高空墮物有什麼刑罰？

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4B(2)條，如在任何建築物或其部分進行興建、修葺或粉飾工程的過程中，有人自該建築物掉下任何東西，或容許任何東西自該建築物墜下，以致對公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則該地盤的主要承建商以及進行有關興建、修葺或粉飾工程的承建商，即屬犯罪，可處5萬元（第5級罰款）及監禁1年。

（Threads@bibubibubibu0230 / 勞工處 / 電子版香港法例）